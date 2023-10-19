直擊／新光三越新天地週年慶！「長腿辣妹」豪撒萬元喊：買到賺到
百貨一級戰區信義商圈週年慶開戰，新光三越台北信義新天地A4、A8、A9、A11，還有微風信義、微風松高、微風南山，再加上遠百信義A13共8家店週年慶今（19）日開跑，新光三越A8一開門湧入大量人潮，身材姣好的顧客黃小姐，更是在保養品專櫃豪撒3萬多元，一次購足整年份保養品，她透露特別等到週年慶檔期才購入，有買到賺到的感覺。
記者鍾怡婷/綜合報導
新光三越信義新天地今起至11月12日週年慶開跑，今迎接檔期首日，百貨商場一開門，就有大批顧客湧入搶優惠，《NOWnews》記者訪問到現場顧客黃小姐，今年主攻購入雅詩蘭黛保養品，黃小姐說，「每年週年慶都有過來，今天買了3萬多元，包括3組面霜、3組小棕瓶、3組原生露，買齊整年的份。」曬出滿滿一桌的戰利品，趁著週年慶搶優惠，黃小姐開心表示「有買到賺到的感覺」。
新光三越業者預估，信義新天地4店首日業績可達12.5億，週年慶檔期共可達63億元，對比去年成長1％，首日來客數估達25萬人次。今年新光三越信義新天地A4、A8、A9、A11，週年慶期間單館累計滿5,000送5,000點、化妝品單筆滿2,000送2,000點，首七日skm pay限定，名品／大家電／法雅客／[i]Store／SAMSUNG智慧館單筆滿10,000送10,000點。
此外，今（19）日遠東百貨A13、微風信義、微風松高也開跑週年慶首日，詳細優惠、DM優惠商品懶人包一次看。