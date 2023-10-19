國小畢旅3天2夜8200元遭酸！官網比價真相曝光 水有多深一次看懂
最近許多國小、國高中學校都開始發放畢業旅行的報名表，不過其價格卻引發許多家長不滿，各式各樣的行程名單都被貼出討論，近日北市一間國小舉辦3天2夜畢業旅行就要價8200元，讓家長痛批學校跟旅行社關係「水很深」，那究竟水深不深？《NOWnews》記者實際以該行程上的各大官網價比一比，來看看到底真相是如何。
記者張嘉哲/綜合報導
以該北市某間國小舉辦的3天2夜畢業旅行來看，比較特別的是以搭乘高鐵的方式來往南北，因此在第一天部分，以團體票來說，台北到台南高鐵站的票價就要「1280元」；而第三天回程高雄左營到台北車站，團體票價則是「1415元」，因此光是在交通的部分就要2695元，這還不包括在外縣市當地同學在景點跟景點間的交通模式（遊覽車）費用，我們粗估抓至少4000元。
接著在旅遊景點的部分，安平古堡入園參觀70元、台南孔廟參觀25元、台江漁樂園以國小生收費一個人160元、義大世界兒童票是580元、奇美博物館150元，旅遊景點總共加價粗估是是985元左右。
最後是住宿，第一天居住的是台南趣淘漫遊，該處不僅是個旅宿的地方，還有附贈許多遊樂設施給旅客遊玩，以官網4人房型的專案價來看，最低專案價落在3500元左右，以4人一房的價碼來看，大約是每人900元一個晚上，實際上並不太貴，而第二天的高雄寒軒國際大飯店，四人房平均價格大概落在4500元左右，等於一個人每個晚上大約是1125元。
整體最後加總得出的所有行程官網價格結果為7000元初頭，但是加上承辦旅行社的人力成本以及雜支等等，實際上每個人頭可能也賺不了多少。只能說如果是自己出遊走這個行程，用同樣的交通模式，花費肯定會超過8200元，因為其旅行社的午餐幾乎都有包，但如果是自助旅行的話，民眾就要自掏腰包吃中餐，花費也不會比較便宜。