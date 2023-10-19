誠品信義12/24耶誕夜熄燈！18年來吸引2億人次 今起商品5折出清
又一時代的眼淚！「誠品信義店」今（19）日宣佈，將於12月24日平安夜正式結束營業。誠品信義營業18年來吸引近2億人次造訪，如今因租約到期將謝幕說再見，業者也宣布即起逾萬件商品5折起，書店也有最終場曬書市集可尋寶。至於將接棒24小時書店的「誠品生活松菸店」正分區改裝中，持續晝夜不間斷提供藝文生活服務。
記者鍾怡婷/綜合報導
融合生活與閱讀、18年來吸引近2億人次造訪的「誠品信義店」，因租約到期將於12月24日謝幕道晚安。誠品信義即起出清大特賣，全店逾萬件商品5折起，天天都有不同主題熱鬧登場。
更邀請資深作詞人施立與金曲製作人陳建騏、創作鬼才李浩瑋、共同創作主題曲《在一切終將消逝以前》，在最終日12/23-12/24週末兩天，誠品信義店將舉辦溫馨音樂會，邀請讀者線上下齊聚，一同珍藏最終燦爛時刻。倒數一個月也將推出過去18年回顧主題書展、作家講座、音樂、手作等豐富活動。
未來接棒24小時書店重任的「誠品生活松菸店」也正分區改裝，圖書總量體將擴大3倍相當於敦南書店規模，結合誠品畫廊、電影院、表演廳、黑膠音樂、兒童館、誠品行旅、酒窖、國際流行時尚設計、手作體驗等，將是全球獨一無二、營運範疇最完整豐富的實體文化場域。
誠品也表示，雖然信義店即將告別，「但9月下旬才剛開幕的亞洲最大店點誠品生活新店，營運不到一個月人流已逾百萬，至今熱潮不減。」
同時，信義商圈百貨週年慶之戰開打，今（19）日式新光三越台北信義新天地A4、A8、A9、A11，還有微風信義、微風松高、微風南山，再加上遠百信義A13共8家店週年慶首日，週年慶必衝優惠、線上DM、全台百貨檔期懶人包一次看。