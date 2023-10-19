「最美東方不敗」林青霞息影29年驚豔文壇 約定金馬獎典禮當天見
影壇女神級巨星急流勇退，不眷戀鎂光燈的例子不少，如王祖賢、鍾楚紅、邱淑貞等，「永遠的東方不敗」林青霞1994年嫁給富商邢李㷧後淡出演藝圈，專心公益及筆耕，近年在文壇成就斐然，不僅拿獎還獲頒榮譽博士，與高齡100歲諾貝爾文學獎得主楊振寧等人齊名，爬到人生另一個高峰，今年金馬獎將授予她終身成就獎，林青霞承諾會親自領獎。
記者楊穎軒／綜合報導
林青霞息影後沒有就此消聲匿跡，偶爾出席公開活動或更新社群媒體，去年11月中回台北工作，巨星丰采不減，在此之前，香港大學頒予她「名譽社會科學博士」學位，表彰其在藝術文化上優異的表現及對社會的貢獻，林青霞也親自到港大領受殊榮，坦言做夢都想不到，而她聞訊當下興奮地一直笑，謙虛地說自己不夠格，「冷靜下來後，我告訴自己我要加倍提升自己，在各方面努力學習進步，讓自己配得上港大給我的這個榮譽。」
此外，林青霞第三本著作《鏡前鏡後》去年獲得「第16屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎，轉戰文壇的成就有目共睹，她表示：「我經常把自己比做苦行僧，因為感覺自己沒有才華，只有埋頭苦幹，希望做到勤能補拙，結果電影拍了18年得到金馬影后。文章也是寫了18年才獲得了肯定，這對我的意義實在是太重大了。演戲和寫作都是邊做邊學，之前沒有接觸過。這證明了，只要設定目標，勇往直前，終歸會有意想不到的收穫。」
今年6月，金馬執委會公布第60屆金馬獎終身成就獎得主為林青霞，以及台灣新電影導演陳坤厚，68歲林青霞接獲得獎消息說：「非常感謝金馬獎頒給我終身成就獎，11月25日典禮當天見。」