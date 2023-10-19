獨／橘色惡魔訪台暖心原因曝 再獲邀受寵若驚、期末考畢直奔台
有「橘色惡魔」封號的日本京都橘高等學校吹奏樂部，將在今年12月9日至15日再訪台灣，不僅規模更大且停留時間更久，而橘高校此行主要目的為慶祝北一女120周年校慶，延續去年國慶來台演出時締造的好情誼，據悉，橘高校的同學收到邀請時感到「受寵若驚」，雖12月時間滿檔，月初將進行期末考，月底則有聖誕節的演出，為回應台灣粉絲們的期待，仍努力擠出空擋，一考完期末考馬上飛來台灣，12月勢必將再刮起橘色旋風。
記者陳威叡／台北報導
日本京都橘高校管樂隊，因演出時團員們身著橘色制服，加上實力超強，是日本管樂大賽的常勝軍，高超技巧與整齊劃一走位讓人無不驚艷，超強大實力被尊稱為「橘色惡魔」，其名聲早已享譽國際，網路影片觀看數動輒百萬、千萬次，去年首度來台演出立刻引發熱潮，動感演出瞬間圈粉台灣人的心。
橘高校去年來台，除了參與國慶大會，也在兩廳院廣場和北一女樂儀旗隊、曉明女中管旗隊共同演出，並到北一女與同學們交流，兩校學生除了專業技術上的討論，也互贈禮物、追蹤彼此社群、互相擁抱，場面動人。當時建立的友誼，也為橘高校遠赴台灣參與北一女120周年校慶種下種子。
據悉，橘高校當時收到邀請時都感到「受寵若驚」，沒想到這麼快又有機會來台灣演出，也對於台灣有很多人一直在為他們加油覺得非常感動，而其12月行程滿檔，月初將進行期末考，月底則有聖誕節的演出，為回應台灣粉絲們的期待，仍努力擠出空擋，一考完期末考馬上飛來台灣，期待與大家見面。預期12月台灣勢必再颳起橘色旋風。