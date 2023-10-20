台灣人最愛去景點在雲林縣 前8月破640萬人次造訪！一中商圈都輸
北市公立國小台南高雄3天2夜畢業旅行要價8200元，讓國旅話題再度成為焦點。哪裡才是台灣人最愛去的景點？據觀光署最新統計揭露，最多人去的景點是雲林縣的北港朝天宮，今年1到8月旅客數為661萬3800人次，其次是台中市一中商圈的626萬2806人次，第3則是北港武德宮，前5強中雲林縣就囊括2名。
記者徐銘穗/綜合報導
觀光署日前公布，今年上半年旅宿業整體住客人次約為3808萬人次，較去年同期2691萬人次，增加1117萬人次，漲幅約41%，相較2018年疫情前同期的3877萬人次，僅小幅差距約69萬人次。顯示2023年上半年旅宿業整體住客人次已趨近疫情前2019年同期之水準。
而觀光署「觀光遊憩據點（遊憩據點）人次統計」，表列全台354個景點，累計今年1至8月旅客數最多前5名如下：
Top 1：北港朝天宮661萬3800
Top 2：一中商圈626萬2806
Top 3：北港武德宮623萬3100
Top 4：旗山老街560萬4028
Top 5：松山文創園區518萬3856
前5名中，雲林縣北港鎮囊括2名，北港朝天宮與北港武德宮今年1至8月累計旅客數破1284萬人次，兩者旅客數都在今年1月、農曆年期間達到高峰，顯示媽祖、宗教觀光效應不容小覷。
雲林縣長府曾指出，目前全國總共指定了7項國家重要民俗，包含雞籠中元祭、西港刈香、北港朝天宮迎媽祖、口湖牽水車藏、大甲媽祖遶境進香、白沙屯媽祖進香、東港迎王平安祭典，雲林有2項獲得指定。
北港朝天宮小檔案
等級：國定古蹟
供奉主神：天上聖母
創建年代：康熙33年（西元1694年）
創建人：樹壁和尚
廟址：雲林縣北港鎮中山路178號