新光三越新天地週年慶！「5千元唇膏」1小時銷量破百　吸25萬人潮

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首日化妝品成業績霸主，尤以精品脣膏表現佳，首日預計突破2,000隻，包括Valentino Beauty《柔霧唇頰露》售價1550元，首日下午400支全完售、斷貨；香奈兒《康朋街31號唇膏》售價5220元，開店約一小時多就已經售出破百支。
新光三越表示，週年慶策略主打精緻化跟獨家化，像是導入更多輕奢精品彩妝、專業調香師，今年下半年更是改裝約200多個品牌，超過4成品牌為全台或台北獨家，光化妝品就有8家新品牌。
且入秋後氣溫下降，百貨週年慶的鐵律就是「愈冷業績愈好」，再加上疫情後恢復社交，有望帶動今年週年慶彩妝、服飾業種的成長。
新光三越信義新天地週年慶，今年祭出單館累計滿5,000送5,000點、化妝品單筆滿2,000送2,000點，首七日skm pay限定，名品／大家電／法雅客／[i]Store／SAMSUNG智慧館單筆滿10,000送10,000點吸引顧客。
同樣於今（19）日登場的還有，微風信義3館週年慶，除了各館指定區域當日單筆消費達門檻，享會員專屬回饋外，今年當日單筆消費滿6000元即可抽長榮航空電子交換機票，還有街口支付、悠遊付滿額10％高回饋；微風信義、微風南山指定品牌單筆消費滿1萬元，贈紙本酬賓券600元; 微風松高指定品牌單筆消費，滿5000元，贈紙本酬賓券300元，疊加週年慶所有檔期優惠回饋高達26％。詳細優惠、線上DM懶人包一次看。