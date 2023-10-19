周子瑜露大片膚色拍代言！擊退冷凍傳聞 粉絲心疼：回台灣解凍吧
南韓女團TWICE成員周子瑜出道至今8年，在全球擁有極大的粉絲，雖然團員9人全員續約老東家JYP娛樂，唯獨周子瑜遲遲沒有活動與代言，也讓有關冷凍的傳聞引發討論。所幸，周子瑜終於展開個人活動，今（19）日還釋出最新的代言美照，絕美畫面讓大家安心不少，但仍有不少的台灣網友喊話：「快回來台灣解凍吧！」
記者詹鎰睿／綜合報導
繼周子瑜先前釋出韓國時尚品牌的代言廣告後，今日周子瑜再度釋出美照，只見她穿著冬季絨毛大衣，露出白皙無瑕的鎖骨、香肩，再搭配烏黑捲髮，給人成熟又性感的氛圍，下一張甚至露出招牌大長腿，讓不少粉絲興奮不已，直呼：「秋冬的子瑜太美了！」
有趣的是，有PTT網友在表特版上狂發周子瑜的照片，底下就冒出許多粉絲心疼表示，「被冷凍了」、「未來不知道怎麼辦」、「回來當啦啦隊好了」、「快回台灣解凍吧」、「真的被耽誤太久了」、「JYP沒有好好發揮她的魅力，續約也感覺沒什麼大發展，同期BLACKPINK個人都飛天了。」
據了解，TWICE去年全員續約後，團體活動從沒斷過，結果就有眼尖的粉絲發現，周子瑜今年完全沒有嶄新的個人活動及代言，紛紛質疑被冷凍，甚至有狂粉集資出動2台卡車殺到JYP公司，用韓文LED字幕表達訴求。所幸，周子瑜近日再度以時尚品牌代言人的身分與大家見面，也讓外界安心許多。