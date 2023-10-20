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金鐘人氣獎遭爆偷灌7014票！《玩很大》超車《飢餓》　主辦回應了

▲第58屆金鐘獎人氣獎遭網友爆料黑箱偷灌7014票，《綜藝玩很大》（右圖）再度超車《飢餓遊戲》（左圖）引發爭議，主辦單位三立電視也回應了。（圖／飢餓遊戲FB、NOWnews攝影中心）
▲第58屆金鐘獎人氣獎遭網友爆料黑箱偷灌7014票，《綜藝玩很大》（右圖）再度超車《飢餓遊戲》（左圖）引發爭議，主辦單位三立電視也回應了。（圖／飢餓遊戲FB、NOWnews攝影中心）

記者詹鎰睿／綜合報導

第58屆金鐘獎延續上屆反應熱烈的「最具人氣獎」，今年再度舉辦網路人氣票選活動，希望全民共襄盛舉。怎料，投票內容再度被網友抓到灌票，明明截至18日23:59分的票數，過了一個晚上卻莫名其妙冒出7014票，讓《綜藝玩很大》再度超車《飢餓遊戲》引發撻伐。對此，主辦單位三立電視今（20日）早回應：「坊間所流傳之數據皆非真實結果。」最終得獎名單，會在典禮上揭曉。

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有網友在PTT上發文爆卦「金鐘獎主辦單位請出來說明一下！」並質疑金鐘獎舉辦的網路人氣獎疑似有灌票嫌疑，他指出，有其他網友截下19日凌晨0點01分投票照片，內容顯示《飢餓遊戲》獲得票數為129879票；《綜藝玩很大》則是拿到127413票，由《飢餓遊戲》領先2466票。

▲網友截下19日凌晨0時01分的投票圖片（上圖），怎料才過了8個鐘頭，票數暴增7千多票（下圖）。（圖／PTT）
▲▼網友截下19日凌晨0時01分的投票圖片（上圖），怎料才過了8個鐘頭，票數暴增7千多票（下圖）。（圖／PTT）
▲網友截下19日凌晨0時01分的投票圖片（上圖），怎料才過了8個鐘頭，票數暴增7千多票（下圖）。（圖／PTT）
 
直到19日早上8點又有網友截下票數照片，《飢餓遊戲》132607票、《綜藝玩很大》134427票，等於《玩很大》一口氣暴增7014票，反而比《飢餓遊戲》足足多了1820票，讓原PO傻眼直呼：「請問這是什麼魔鬼般的神速追票有辦法這麼厲害？這幾天我都有在注意雙方的票速，玩很大要7000票至少也要兩天的時間，再快也要一天半，結果到底是如何在8小時內暴增7000票的？」並喊話金鐘主辦單位出來說明，「真的不希望又出現黑箱！」

對此，主辦單位三立電視今日早上也透過官方臉書回應：「第58屆金鐘獎人氣票選主辦單位三立電視針對投票結果表示，依之前公布的「人氣獎決選」規定，計票採計至10/18（三）23點59分。因此，雖然之後仍有部份民眾湧入投票，但為維持人氣票選之公平與公正性，於截止時間後所投入之票數皆不予以採計，故今日坊間所流傳之數據皆非真實結果。最終有效投票結果票數，已經由第三方公正人士驗證，得獎名單公布將由典禮上正式揭曉。」

事實上，早在2022年金鐘獎首次舉辦網路人氣獎項時就爆發爭議，當時孫協志提出4點質疑主辦單位，沒有說清楚投票機制與計算方法，沒有使用實名制的後果，還可能出現一人申辦多次的問題。而當時三立電視則回應，其目的以導入觀眾票選機制，增加觀眾參與度、提升金鐘活動討論聲量，若發現不實帳號異常灌票行為，則依活動辦法「主辦單位有權針對異常投票行為進行審查及處置。若有不當投票行為，將刪除異常票數，並限制帳號投票及抽獎權利」進行作業。

▲孫協志不知公佈入圍名單，被恭喜依舊一頭霧水。（圖／中視提供）
▲孫協志主持的《飢餓遊戲》再度與《綜藝玩很大》廝殺角逐金鐘獎。（圖／中視提供）

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