花50元買彩券中頭獎800萬！他買2物「錢全花光了」 全場一看狂讚
日前《NOWnews今日新聞》曾報導過，一名就讀大學四年級的男大生，花了50元用電腦選號購買彩券「今彩539」，竟意外中了頭獎800萬。而他近日更新中獎後續，透露自己已經把獎金全數花光，買了市值型ETF300張00922（國泰台灣領袖50），以及一張美元保單，貼文曝光後，引來網友狂讚：「恭喜～全部拿去買ETF很明智，錢滾錢更多錢。」
記者賴禹妡／綜合報導
該名男大生昨（19）日在Dcard分享獎金去向，他先是強調「台彩頭獎是真的」，但因兌獎流程受到法律限制所以全部不能公開，而他也已經把獎金全數花光，分別買了300張00922及美元保單一張，「保單保費一次換完，反正是意外之財，匯差什麼的就不用理他了」。
原PO解釋，他是因為環保愛地球才買未來ESG，加上不喜歡台積電，且自己生性保守，成分股至少要有金融股，才會選擇00922，「然後0050、006208沒有當大戶的感覺，00922可以買300張，心情上感覺很不一樣」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言大讚，「很開心你沒有拿這筆錢去賭博或大花特花，而是拿這筆錢去理財規劃，希望我也能分享到你的好運和福氣」、「恭喜～全部拿去買ETF很明智，錢滾錢更多錢」、「讚哦，沒有把錢亂花，來吸一下好運」。
不過，仍有人質疑原PO中獎的真實性，「還是不太信，少說拿幾萬出來享受吧」、「錢還全部買ETF，感覺就很假」、「不相信是真的」。對此，原PO也直接曬出中頭獎的所得稅單證明，上頭顯示扣完稅之後，實領金額為640萬元，「所得稅單，你再不信，那你就不信吧」。