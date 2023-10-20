「地表最帥和尚」突曬婚紗照！甜吻新娘額頭 引全球粉絲心碎崩潰
緬甸男模Paing Takhon過去留著一頭微捲長髮，精壯的肌肉上還有大片刺青，因此被封為「亞洲水行俠」，這之後Paing Takhon又短暫出家10天，再度獲得「地表最帥和尚」的美名。他因帥氣長相風靡全球，近日卻突然在IG曬出婚紗照，甚至在照片中甜蜜親吻新娘額頭，引來全球粉絲心碎直呼：「我失戀了！」
記者賴禹妡／綜合報導
Paing Takhon擁有高䠷身材及帥氣臉蛋，2014年就以模特兒出道，後來轉戰演藝圈，曾被《緬甸時報 The Myanmar Times》選為十大演員之一。Paing Takhon卻在2021年當紅之際，突然宣布自己要剃度出家，嚇壞許多粉絲，但他也趕忙解釋：「要用10天的和尚生活，讓心靈更平靜祥和，也更了解自己。」
Paing Takhon出家後，將招牌長髮剃掉，穿著一襲架娑的和尚照曝光，立刻被封為「地表最帥和尚」。但2021年他卻因緬甸政變事件，公開支持民主並參與反政變運動，遭當局逮捕被判入獄3年，直到2022年3月才被特赦出獄，這之後Paing Takhon開始積極經營社群網站、開設個人YouTube頻道，也時常曬出和寵物互動的生活片段。
Paing Takhon日前在IG上曬出穿著傳統服飾的婚紗照，只見他和女方互動親密，不只緊緊相擁，Paing Takhon更深情親吻新娘額頭，照片曝光後，引發全球粉絲心碎，紛紛崩潰留言「我失戀了」。直到有網友解釋這只是工作拍攝照，眾人才鬆了一口氣，表示「我又可以呼吸了」、「差點心臟病發」，可見Paing Takhon的魅力強大到足以造成巨大影響。