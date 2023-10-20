李善均爆吸毒！許光漢韓劇《No Way Out》停拍 經紀公司曝下一步
繼南韓藝人劉亞仁吸毒被逮後，資深演員李善均昨（19）日也被影射吸毒，沉寂一個晚上之後，今日經紀公司對外證實吸毒一事：「會誠實接受調查」；而李善均參演的韓劇《No Way Out》確定暫停拍攝，同劇演員台灣藝人許光漢經紀公司則回應，一切會按照劇組計畫拍攝進行。
記者黃雅琪／台北報導
許光漢本月受邀前往南韓拍攝新戲《No Way Out》，也是他作為韓國出道的首部作品，許光漢在劇中飾演受到委託來到韓國的殺手「Mr.Smile」，原本預計在當地開拍1個月，如今受到李善均吸毒影響，該劇確定暫停拍攝。許光漢經紀公司表示：「目前一切按照劇組原定計畫拍攝進行，會以製作公司官方公告消息為主。」
新戲《No Way Out》為《分秒幣爭》、《人生真美麗》導演崔國熙首次執導的系列劇作品，找來李善均、劉宰明、金武烈、李光洙等知名演員主演，講述懸賞200億「委託公開殺害」出獄重刑犯，在「試圖殺人者」與「試圖生存者」之間展開對決的故事。
李善均
生日：3月2日（48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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