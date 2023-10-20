快訊／李善均吸毒當第2個劉亞仁！行為害慘許光漢　新劇中斷拍攝

李善均爆吸毒！許光漢韓劇《No Way Out》停拍　經紀公司曝下一步

▲南韓藝人李善均（左圖）吸毒，許光漢韓劇《No Way Out》慘遭停拍，經紀公司回應：「一切按照劇組原定計畫拍攝進行。」（圖／華映、一起娛樂）
▲南韓藝人李善均（左圖）吸毒，許光漢韓劇《No Way Out》慘遭停拍，經紀公司回應：「一切按照劇組原定計畫拍攝進行。」（圖／華映、一起娛樂）

記者黃雅琪／台北報導

繼南韓藝人劉亞仁吸毒被逮後，資深演員李善均昨（19）日也被影射吸毒，沉寂一個晚上之後，今日經紀公司對外證實吸毒一事：「會誠實接受調查」；而李善均參演的韓劇《No Way Out》確定暫停拍攝，同劇演員台灣藝人許光漢經紀公司則回應，一切會按照劇組計畫拍攝進行。

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▲李善均三天兩夜只睡2小時。（圖／華映）
▲南韓藝人李善均確定吸毒。（圖／華映）
許光漢本月受邀前往南韓拍攝新戲《No Way Out》，也是他作為韓國出道的首部作品，許光漢在劇中飾演受到委託來到韓國的殺手「Mr.Smile」，原本預計在當地開拍1個月，如今受到李善均吸毒影響，該劇確定暫停拍攝。許光漢經紀公司表示：「目前一切按照劇組原定計畫拍攝進行，會以製作公司官方公告消息為主。」

▲許光漢將演出韓國新戲《No Way Out》。（圖／一起娛樂）
▲許光漢韓國新戲《No Way Out》暫停拍攝。（圖／一起娛樂）
新戲《No Way Out》為《分秒幣爭》、《人生真美麗》導演崔國熙首次執導的系列劇作品，找來李善均、劉宰明、金武烈、李光洙等知名演員主演，講述懸賞200億「委託公開殺害」出獄重刑犯，在「試圖殺人者」與「試圖生存者」之間展開對決的故事。

▲李善均小檔案。（NOWnews製圖／Naver電影）
▲李善均小檔案。（NOWnews製圖／Naver電影）
李善均

生日：3月2日（48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

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※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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