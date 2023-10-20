金鐘紅毯／Melody離婚後更美！上下透視露光光　沈玉琳：有追求者

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黃豪平提到吳宗憲、胡瓜、曾寶儀等大咖都入圍「綜藝節目主持人獎」，他問沈玉琳：「你最不看好誰？」沈玉琳再度嚇到「ㄑ一ㄥˋ煙」說：「怎麼問我這種夭壽的問題？」他把題目丟給Melody，2人皆認為「光是能一起入圍就是光宗耀祖的事」、「一起入圍就像得獎了」。
紅毯後台，Melody受訪透露身上珠寶近千萬，禮服超過20萬，雖然看上去很透，但裡面有穿泳衣防護，她也覺得自己是近3年來「最美的一天」，笑喊：「春天提早來了！」而沈玉琳的西裝為20多萬，笑言看到帳單時嚇一跳，「我預算10萬，卡的額度只有20萬，一張卡就刷爆了！」他也認為今晚的Melody眉開眼笑非常不尋常：「她一定有追求者！」
第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮於晚間7點舉行，播出平台為：三立都會台與公共電視（國內電視直播）、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道為金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
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