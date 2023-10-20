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金鐘紅毯／Melody離婚後更美！上下透視露光光　沈玉琳：有追求者

▲沈玉琳、Melody（殷悅）一起登上第58屆金鐘獎「節目類」星光大道。（圖／NOWnews攝影中心）
▲沈玉琳、Melody（殷悅）一起登上第58屆金鐘獎「節目類」星光大道。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳雅蘭、羅凌筠／台北報導

第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道傍晚5點登場，由黃豪平和巴鈺擔任「雙現場」主持人。以《11點熱吵店》入圍「綜藝節目主持人獎」的沈玉琳、殷悅Melody（本名：劉恭顯）約5點半踏上紅毯，Melody穿上綠寶石色禮服示人，「上下全開」胸前深V、開衩秀白皙長腿，離婚後的美感更升級！

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▲第58屆金鐘獎「節目類」星光大道，沈玉琳、殷悅Melody。（圖／NOWnews攝影中心）
▲Melody上下全開辣翻天。（圖／NOWnews攝影中心）
沈玉琳出道近30年，演藝生涯首次登上金鐘獎殿堂，他自嘲：「是不是不習慣看到我們站在這裡？」更大喊：「諧星也能出頭天！」沈玉琳不忘搞笑風格，表示從得知入圍至今依然在「ㄑ一ㄥˋ煙」，黃豪平回應：「要叫消防隊來滅火了！」

黃豪平提到吳宗憲、胡瓜、曾寶儀等大咖都入圍「綜藝節目主持人獎」，他問沈玉琳：「你最不看好誰？」沈玉琳再度嚇到「ㄑ一ㄥˋ煙」說：「怎麼問我這種夭壽的問題？」他把題目丟給Melody，2人皆認為「光是能一起入圍就是光宗耀祖的事」、「一起入圍就像得獎了」。

▲第58屆金鐘獎「節目類」星光大道，沈玉琳、殷悅Melody。（圖／NOWnews攝影中心）
▲Melody（殷悅）火辣登上第58屆金鐘獎「節目類」星光大道。（圖／NOWnews攝影中心）
紅毯後台，Melody受訪透露身上珠寶近千萬，禮服超過20萬，雖然看上去很透，但裡面有穿泳衣防護，她也覺得自己是近3年來「最美的一天」，笑喊：「春天提早來了！」而沈玉琳的西裝為20多萬，笑言看到帳單時嚇一跳，「我預算10萬，卡的額度只有20萬，一張卡就刷爆了！」他也認為今晚的Melody眉開眼笑非常不尋常：「她一定有追求者！」

第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮於晚間7點舉行，播出平台為：三立都會台與公共電視（國內電視直播）、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道為金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

▲第58屆金鐘獎「節目類」星光大道，沈玉琳、殷悅Melody。（圖／NOWnews攝影中心）
▲沈玉琳出道30年，第一次入圍金鐘獎。（圖／NOWnews攝影中心）

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