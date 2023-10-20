快訊／李善均吸毒當第2個劉亞仁！行為害慘許光漢　新劇中斷拍攝

金鐘紅毯／于美人星光戰袍大公開！女強人1秒變成「嬌羞少女」

▲于美人踏上第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）
▲于美人踏上第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳雅蘭、詹鎰睿／台北報導

第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮今（20）日在國父紀念館舉行，星光大道傍晚5點登場，由黃豪平和巴鈺擔任「雙現場」主持人。從演藝圈轉戰政壇的于美人，製作的《回到小學那1天》也風光入圍「生活風格節目獎」，她登上星光紅毯的造型也正式公開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲于美人踏上第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮。（圖／NOWnews攝影中心）
▲于美人站得直挺挺受訪拍照，看似嬌羞的模樣與以往判若兩人。（圖／NOWnews攝影中心）
于美人以黑色系禮服登上星光大道，問及小學時期的深刻回憶，她表示：「回到小學的話，每一個片段都非常美好，因為經過了時間沉澱。」于美人同時感謝製作團隊，透露錄節目時有20組攝影機，時長超過72小時不間斷，獻上深深致意。

問及未來若有戀愛、開店、戶外冒險、求生等類型的節目找上門，于美人願意接受挑戰嗎？她自認適合「羅馬競技場」的類型，笑喊：「我現在就在競技場裡面！」主持人黃豪平對此表示期待看見未來參加實境節目的于美人。

于美人後台受訪表示：「我今天參加典禮的心情很特別，我出道28年都沒得過獎，現在正努力的朝另外一個夢想追逐，希望承擔一個有公共責任的人，沒想到今天會是以節目製作人的身分入圍。」她透露今天的禮服早在去年就準備好，要價10幾萬，左胸口更別上沈玉琳送的白色別針，「對我來說，就是幸運物」。她也笑說典禮結束後，就要馬上回去拜票。

第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮於晚間7點舉行，播出平台為：三立都會台與公共電視（國內電視直播）、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道為金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。

更多「金鐘58獎落誰家」相關新聞。

金鐘紅毯／Melody離婚後更美！上下透視露光光　沈玉琳：有追求者

金鐘紅毯／豆花妹「帶下面長輩亮相」！《飢餓》被超車她自信回應

金鐘紅毯／吳姍儒戰袍「開到肚臍上方」　喊話吳宗憲：得獎交給我

金鐘紅毯／蔡黃汝峮峮「天使惡魔」性感開高衩！豆花妹酥胸全露出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞