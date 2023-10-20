金鐘紅毯／于美人星光戰袍大公開！女強人1秒變成「嬌羞少女」

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問及未來若有戀愛、開店、戶外冒險、求生等類型的節目找上門，于美人願意接受挑戰嗎？她自認適合「羅馬競技場」的類型，笑喊：「我現在就在競技場裡面！」主持人黃豪平對此表示期待看見未來參加實境節目的于美人。
于美人後台受訪表示：「我今天參加典禮的心情很特別，我出道28年都沒得過獎，現在正努力的朝另外一個夢想追逐，希望承擔一個有公共責任的人，沒想到今天會是以節目製作人的身分入圍。」她透露今天的禮服早在去年就準備好，要價10幾萬，左胸口更別上沈玉琳送的白色別針，「對我來說，就是幸運物」。她也笑說典禮結束後，就要馬上回去拜票。
第58屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮於晚間7點舉行，播出平台為：三立都會台與公共電視（國內電視直播）、MOD直播在三立戲劇台；官方網路頻道為金鐘58官網、金鐘官方YouTube，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。
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