金鐘58／《飢餓遊戲》摘人氣獎！製作人見灌票風波認了：心很忐忑
由孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮（吳函峮）主持的實境節目《飢餓遊戲》，終於摘下今年第58屆金鐘獎「網路最具人氣節目獎」，由於這幾天有關黑箱、灌票的傳聞不斷，讓粉絲相當擔心《飢餓遊戲》又會失利。如今隨著頒獎結果出爐，《飢餓遊戲》終於擊敗《綜藝玩很大》，製作人廖述穎也坦承今天一看到新聞時，心情非常忐忑。
記者詹鎰睿／台北報導
廖述穎受訪表示，會得到網路人氣獎，要獻給在另外一個世界、曾陪他一起努力10幾年的朋友吳俊緯，他說，這位朋友曾是《飢餓遊戲》的企劃，後來離開後到另一個節目工作，卻因為太過勞累，因病過世，希望這個獎能讓好友在另個世界安詳快樂。
談到會不會履行承諾幫主持人們加薪？廖述穎笑說「會啦！」認為能得到這個獎項，全都要靠3帥、2美的全力拉票，還有許多演藝圈的好友們幫忙，「那天4個小時的直播驚濤駭浪！」直到投票時間截止前，確定領先兩千多票，廖述穎才感到放心。
被問到會不會擔心灌票風波？廖述穎坦承，一開始看到新聞時，心情非常忐忑，不過主辦單位有說，超過時間不算，他就沒有在意太多，反而是擔心26日真的要飛去澳門跳澳門塔，讓他直呼：「我想得獎，但又不敢跳、不想跳！」但他強調屆時一定會履行承諾跳下去，「我得獎了啊，逃不掉！」希望大家繼續支持節目。