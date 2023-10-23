台塑5000人進駐內湖！超長「等公車人龍」慘況曝　內湖陷塞車地獄

房市／三姐弟同在信義房屋　還全部都是金仲獎得主

▲信義房屋崇德店店長温佩菁（中）是今年「房仲業奧斯卡」金仲獎得主之一，巧合的是，她的弟弟温峻豪（左）、妹妹溫雅琪，三人分別是20~22屆金仲獎得主。（圖／資料照片）
▲信義房屋崇德店店長温佩菁（中）是今年「房仲業奧斯卡」金仲獎得主之一，巧合的是，她的弟弟温峻豪（左）、妹妹溫雅琪，三人分別是20~22屆金仲獎得主。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

三姐弟同在一家公司工作，還全部拿過業界最大獎項肯定，這樣的機率有多高？信義房屋崇德店店長温佩菁是今年「房仲業奧斯卡」金仲獎得主之一，巧合的是，她的弟弟温峻豪、妹妹溫雅琪，也都在信義房屋工作，且兩人也都拿過金仲獎；温佩菁笑說，信義房屋全台直營，對新人有完善的教育培訓、第一線業務團隊合作力強，更擁有強大的幕僚後勤支援，加上房仲工作能幫助客戶完成人生大事，全家三姐弟才會陸續入行，也都在工作中找到一片天。

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温佩菁是法律系畢業，轉行信義房屋前，都在擔任公司法務；因得知信義房屋風評不錯，當初弟弟温峻豪大學畢業時，就鼓勵他挑戰業務工作試試看，而因為弟弟表現不錯，且信義房屋的薪資福利、培育系統的確不錯，進而影響妹妹温雅琪也轉行，最後，連她自己也選擇在30歲時加入信義房屋。

温佩菁回憶，當初面對30歲這個「檻」，一來看到弟、妹在信義房屋都有好的發展，「晉升沒有雙黃線」，二來也是因為十分認同同為法律系出身的創辦人周俊吉理念，「醫未病之病」、「興訟不如止訟」，希望從事房仲業後，能從不同角度協助客戶，預防可能發生的房地產相關糾紛。

因此，在加入信義房屋後，温佩菁十足發揮了過去的專長，以及本身「雞婆」的個性，經常不畏困難替客戶解決疑難雜症。例如奢侈稅剛上路初期，許多客戶對新規相當模糊，為了替客戶解惑，她親自寫公文到國稅局詢問，確認繼承而來的土地不計入，依此欲出售房屋不受稅法限制，此舉讓客戶驚訝「10多位房仲都只口頭遊說出售，只有妳白紙黑字問到正確解答」，因此選擇將房屋專任委託給温佩菁銷售。

也曾有對夫妻經商失敗，起家厝面臨被法拍命運，温佩菁不忍兩夫妻十分低落，主動提議與法院、銀行協調，最後三方同意若能在1個月內處理掉房地產，就可以不用走法拍程序，而温佩菁也真的完成了任務，「成交的那一刻，屋主太太握著我的手哭泣，感謝我讓房子沒被法拍、也讓夫妻倆有了重新開始的勇氣，當下，我更加感受到轉職的初衷與意義！」

憑藉積極、不怕困難的服務，温佩菁今年拿到金仲獎大獎肯定，恰好弟弟與妹妹前幾年也分別拿到金仲獎，就連弟媳也是「信義人」，一家有四口都在信義房屋工作，讓她笑說「全家族都為您服務！」也是十分難得的機緣。

信義房屋表示，不僅公司內有老員工第二代任職，常被稱作「信二代」，更有如温佩菁一家四口同在公司的情形，顯示出完善的員工薪獎福利、培訓系統，搭配全台直營、強大的幕僚系統支持，能給予員工最大的保障與發揮空間，對客戶來說，也是更多一重保障，具體實現「有信義在的地方，就有幸福」。
 

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