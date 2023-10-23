房市／三姐弟同在信義房屋　還全部都是金仲獎得主

我是廣告 請繼續往下閱讀
温佩菁回憶，當初面對30歲這個「檻」，一來看到弟、妹在信義房屋都有好的發展，「晉升沒有雙黃線」，二來也是因為十分認同同為法律系出身的創辦人周俊吉理念，「醫未病之病」、「興訟不如止訟」，希望從事房仲業後，能從不同角度協助客戶，預防可能發生的房地產相關糾紛。
因此，在加入信義房屋後，温佩菁十足發揮了過去的專長，以及本身「雞婆」的個性，經常不畏困難替客戶解決疑難雜症。例如奢侈稅剛上路初期，許多客戶對新規相當模糊，為了替客戶解惑，她親自寫公文到國稅局詢問，確認繼承而來的土地不計入，依此欲出售房屋不受稅法限制，此舉讓客戶驚訝「10多位房仲都只口頭遊說出售，只有妳白紙黑字問到正確解答」，因此選擇將房屋專任委託給温佩菁銷售。
也曾有對夫妻經商失敗，起家厝面臨被法拍命運，温佩菁不忍兩夫妻十分低落，主動提議與法院、銀行協調，最後三方同意若能在1個月內處理掉房地產，就可以不用走法拍程序，而温佩菁也真的完成了任務，「成交的那一刻，屋主太太握著我的手哭泣，感謝我讓房子沒被法拍、也讓夫妻倆有了重新開始的勇氣，當下，我更加感受到轉職的初衷與意義！」
憑藉積極、不怕困難的服務，温佩菁今年拿到金仲獎大獎肯定，恰好弟弟與妹妹前幾年也分別拿到金仲獎，就連弟媳也是「信義人」，一家有四口都在信義房屋工作，讓她笑說「全家族都為您服務！」也是十分難得的機緣。
信義房屋表示，不僅公司內有老員工第二代任職，常被稱作「信二代」，更有如温佩菁一家四口同在公司的情形，顯示出完善的員工薪獎福利、培訓系統，搭配全台直營、強大的幕僚系統支持，能給予員工最大的保障與發揮空間，對客戶來說，也是更多一重保障，具體實現「有信義在的地方，就有幸福」。