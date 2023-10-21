追思跑團摯友 趙天麟：承繼志工精神 堅持馬拉松理想
鳳山慢跑協會前任理事長楊明道日前因病猝逝，立法委員趙天麟今（21）日上午六時率高雄各界跑團超過500人集結澄清湖舉行追思團練活動。趙天麟說，今天不是終點而是起點，希望承繼楊明道理事長的精神，將跑步活動在高雄繼續推廣下去。楊明道理事長遺孀陳麗瓊除感謝跑友踴躍出席外，當場也宣布成為趙天麟志工團團長，延續馬拉松精神。
記者蔡佳宏／高雄報導
立法委員趙天麟表示，今天是高雄繼舒跑盃以來最大的團練活動，除了有理事長楊明道陸戰隊同袍外，還有各跑團的跑友出席，一起用跑步來追思楊明道理事長是最好的方式；他並細數當年籌劃「大高雄38區公益完跑」活動時，楊明道理事長場場都是主持人，也與他共同馳騁國內外各個大小賽事，從今而後希望帶著楊明道理事長的熱情與笑容，能夠讓高雄馬拉松活動越來越好，也帶著「一起」活動的精神，堅持他對馬拉松運動的理想。
趙天麟提到入秋後，正式為馬拉松季拉開序幕，希望跑友們在接下來的各項馬拉松活動都可以跑出好成績，並再次宣傳高雄馬拉松活動。楊明道理事長遺孀陳麗瓊女士接續上台哽咽致謝各界跑團好友，場面動容，並祝願趙天麟立委高票連任，完成「運動新經濟」理念，現場接受趙天麟邀請擔任志工團長，投入助選行列，接棒完成夫婿的心願。