花千元吃5家米其林　英國叔叔騎iBike挑戰成功

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交通局指出，台中已成為國內外聞名的美食觀光之都，尤其米其林必比登推薦，讓很多隱藏巷弄的特色美食成排隊名店。「英國叔叔」來台灣15年，到處拍攝台中美食，吸引粉絲敲碗期待新影片，日前《米其林指南2023》揭曉，他決定挑戰一日三餐都是米其林等級的美食，吸引網友好奇是否能夠完成任務。
「千元吃5道必比登，交通費零元，靠的就是台中市政府普設的iBike」，「英國叔叔」表示，租借前30分鐘免費的優惠，實質鼓勵民眾騎乘最有感，讓大眾運輸融入生活之中。他在網路平台上架「1000元台幣以下可以在台中吃5頓米其林餐嗎？」影片獲熱烈迴響，用餐完更可騎腳踏車漫遊，增加運動與休閒的效果。
「英國叔叔」說，選定5家經濟型高評價的必比登餐廳，第一家到中區「未名」麵點，現點現做豬排與麵量多的套餐，配上獨特酸菜CP值高，吃出自然樸實的味道，吃飽精神十足；騎上iBike前進第二家必比登名店「范記金之園草袋飯」，點了在柔軟藺草編織袋中蒸煮的米飯，還有沙茶牛肉，雖然是英國人，台灣口味很對他的胃。
接著大啖第三家到「富鼎旺」品嘗豬腳飯，美味豬腳膠質在嘴裡融化，意猶未盡，第四家到蔬食料理的「曙光居」，清爽健康的脆皮鍋貼好吃到停不下來，頻頻稱讚「有生以來吃過最美味的鍋貼！」，黃昏時則到第五家餐廳「羅家古早味」品嘗麻油雞腿湯，對外國朋友來說是全新味道，吃完後滿足表示，「好吃到可以為這道湯品寫一首詩」。
網友看完影片後紛留言，許多外國朋友不敢吃麻油雞，「英國叔叔」不僅敢品嘗，更直呼美味，可說是正港的台灣人；此外，還有網友表示，台中的公車、捷運、iBike與鐵路等各式交通工具完善，想規劃到台中享受美味與美景兼得的美食之旅。
交通局長葉昭甫表示，台中iBike累計達1323站，總站數為全國第一，租借騎乘突破7800萬人次，堪稱民眾通勤、通學、代步、接駁的好幫手，交通局現正舉辦「全城動騎來、大家一起來」，活動時間至10月31日止，活動期間民眾每租借一次就有一次抽獎機會，民眾可以到「YouBike中台灣粉絲團」臉書了解相關資訊，騎越多中獎機會越多。