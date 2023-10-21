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景觀餐廳招牌寫「夏夕夏景」！網笑瘋：幹嘛罵人　奇葩店名大盤點

▲有民眾在桃園目睹一間餐廳取名叫「夏夕夏景」，乍看之下很很優美，但卻讓熟知台語的網友們笑瘋。（圖／《路上觀察學院》）
▲有民眾在桃園目睹一間餐廳取名叫「夏夕夏景」，乍看之下很很優美，但卻讓熟知台語的網友們笑瘋。（圖／《路上觀察學院》）

記者潘毅/綜合報導

近年來有越來越多的店家，會在店名或是菜單上下足巧思，希望能以吸引顧客的注目，帶動商機。近期又有民眾在桃園目睹一間餐廳取名叫「夏夕夏景」，乍看之下很很優美，但卻讓熟知台語的網友們笑瘋表示：「怎麼罵人了！」

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近期有民眾在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享一張照片，只見畫面上是一個景觀餐廳的停車場外招牌，上寫著「夏夕夏景」以及英文名字「Summer Land」。原PO看完後也忍不住笑稱「餐廳的招牌英語很浪漫、但用台語就不太行」。

▲店名看起來很溫柔的「茶曉伊」，唸出來氣質立刻破功。（圖／取自Google地圖）
▲店名看起來很溫柔的「茶曉伊」，唸出來氣質立刻破功。（圖／取自Google地圖）
貼文隨即吸引超過2萬名台灣網友按讚，且許多人都一秒看懂原因，因為「夏夕夏景」幾乎是台語「丟人現眼」的讀音，紛紛笑稱「想像一下店員接起電話說：夏夕夏景你好」、「約女生去夏夕夏景約會，感覺講出來就很有趣」、「這老闆肯定有很幽默」。更有部分曾去過這間餐廳現場的網友大讚「這裡晚上風景超美的」、「這裡很美」。

▲網友分享最鬧店名，串燒店「囍勒烤」暴紅。（圖／取自Google地圖）
▲過去有不少餐廳都取過超鬧店名，串燒店「囍勒烤」就是經典案例。（圖／取自Google地圖）
除了此次案例之外，過去也有許多餐廳、小吃店在店名上下足功夫，例如理髮店取名「剪三小」、串燒店叫做「囍勒烤」、連鎖手搖飲取名「茶曉伊」，餃子館則有「泰餃情」等等，幽默的命名總會讓客人會心一笑。

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