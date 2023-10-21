全聯咖啡賞買1送1！星巴克「太妃拿鐵33元」　咖啡豆、濾掛買1送1

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包括「西雅圖藍山風味拿鐵21gx15入 (原味/二合一)」單盒177元，買1送1，平均一盒只要88.5元，一口氣買4盒，再享滿額現折30元，平均每盒只要81元，等於一杯咖啡不到6元。還有「星巴克太妃核果風味拿鐵23gx4入」每盒售價129元，平均單杯不到33元，全台限量60,000盒。
喜歡嚐鮮不同風味的咖啡控，則不能錯過「KEY DRIP ON總匯隨身包8gx12入」繽紛組合包內含5款經典風味和1款限定風味，每袋362元，買1送1，平均一袋181元；全聯獨家「cama café濾掛8gx8入(經典風味-中焙/清爽花香-淺焙)」單盒220元，買1送1，平均一盒110元。
現磨咖啡豆有「cama café尋豆師精選咖啡豆454g(中焙堅果/中淺焙花香/深焙焦糖)」單袋489元，買1送1，平均一袋244.5元，搭配單筆滿額現折30元，平均每袋下殺229.5元。「星巴克節日綜合咖啡豆190g」每袋售價240元，全台限量7,200包。
家樂福則是「重陽節當天10月23日」單筆消費不限金額，量販店門市贈送「白蘭氏強化型葉黃素精華凍一份」、「桂格好眠亮顏奶粉一盒（30克X2包）」或「桂格完膳高鈣配方/237ml一瓶」，單筆消費限選擇一份贈品，每份贈品每人限兌換一次。