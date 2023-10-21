《LOL》世界賽16強開打！最新賽程、賽況懶人包　Faker力拼第4冠

全聯咖啡賞買1送1！星巴克「太妃拿鐵33元」　咖啡豆、濾掛買1送1

▲全聯咖啡大賞開跑，嚴選即溶、濾掛、咖啡豆等名品咖啡，祭出買1送1優惠。（圖／全聯提供）
▲全聯咖啡大賞開跑，嚴選即溶、濾掛、咖啡豆等名品咖啡，祭出買1送1優惠。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

入秋早晨需要來杯咖啡提神！全聯開跑咖啡大賞祭優惠，包括即溶、濾掛、咖啡豆等名品咖啡都有買1送1，沖泡飲品單筆滿299元再現折30元，沖泡式風味拿鐵平均單杯不到6元，星巴克咖啡太妃核果風味拿鐵4入，售價129元，平均單杯不到33元開喝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯咖啡大賞即起至11月2日開跑，即溶、濾掛、咖啡豆指定商品買1送1，可搭沖泡飲品單筆滿299元現折30元（不含沖泡穀物/麥片、奶精、煉乳，單筆不累折）。買雀巢/星巴克咖啡，單筆滿150元送50元滿額折價券（單筆不累贈，限15萬張，限下次憑券買指定品滿299元時折抵）。

包括「西雅圖藍山風味拿鐵21gx15入 (原味/二合一)」單盒177元，買1送1，平均一盒只要88.5元，一口氣買4盒，再享滿額現折30元，平均每盒只要81元，等於一杯咖啡不到6元。還有「星巴克太妃核果風味拿鐵23gx4入」每盒售價129元，平均單杯不到33元，全台限量60,000盒。

▲「星巴克太妃核果風味拿鐵23gx4入」每盒售價129元，平均單杯不到33元，全台限量60,000盒。（圖／全聯提供）
▲「星巴克太妃核果風味拿鐵23gx4入」每盒售價129元，平均單杯不到33元，全台限量60,000盒。（圖／全聯提供）

▲西雅圖藍山風味拿鐵，疊加優惠等於一杯咖啡不到6元。（圖／全聯提供）
▲西雅圖藍山風味拿鐵，疊加優惠等於一杯咖啡不到6元。（圖／全聯提供）
喜歡嚐鮮不同風味的咖啡控，則不能錯過「KEY DRIP ON總匯隨身包8gx12入」繽紛組合包內含5款經典風味和1款限定風味，每袋362元，買1送1，平均一袋181元；全聯獨家「cama café濾掛8gx8入(經典風味-中焙/清爽花香-淺焙)」單盒220元，買1送1，平均一盒110元。

現磨咖啡豆有「cama café尋豆師精選咖啡豆454g(中焙堅果/中淺焙花香/深焙焦糖)」單袋489元，買1送1，平均一袋244.5元，搭配單筆滿額現折30元，平均每袋下殺229.5元。「星巴克節日綜合咖啡豆190g」每袋售價240元，全台限量7,200包。

▲全聯咖啡大賞即起至11月2日開跑，即溶、濾掛、咖啡豆指定商品買1送1，可搭沖泡飲品單筆滿299元現折30元。（圖／全聯提供）
▲全聯咖啡大賞即起至11月2日開跑，即溶、濾掛、咖啡豆指定商品買1送1，可搭沖泡飲品單筆滿299元現折30元。（圖／全聯提供）
家樂福則是「重陽節當天10月23日」單筆消費不限金額，量販店門市贈送「白蘭氏強化型葉黃素精華凍一份」、「桂格好眠亮顏奶粉一盒（30克X2包）」或「桂格完膳高鈣配方/237ml一瓶」，單筆消費限選擇一份贈品，每份贈品每人限兌換一次。

▲家樂福九九重陽節送來店禮，不限金額消費即可好禮三選一。（圖／家樂福提供）
▲家樂福九九重陽節送來店禮，不限金額消費即可好禮三選一。（圖／家樂福提供）

重陽節賣場火鍋5折！全台通路激省「買一送一」　全聯萬聖節特價

今台北低溫19.1˚C！7-11咖啡67折「可寄杯」　全家濃美式買1送1

好市多雙11購物節！「滿額折1100元」限1天　紙尿褲、奶粉也特價

7-11思樂冰買1送1「只限今天」！萬聖節「黑色霜淇淋」也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞