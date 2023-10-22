霜降食補還要「送小人」！4星座運勢要變天了　第1名小心舊疾病痛

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清水孟國際塔羅小孟老師表示，霜降開始「4星座」運勢將大變天，包括射手座、雙子座、處女座、魔羯座都要多注意。如果想破解厄運，可準備3枚1元硬幣，放入紅包袋並隨身攜帶，等11月10日後再到便利商店捐掉，即可防範破財。
🟡霜降起「4星座」運勢變天
◾第4名：射手座
霜降當天起注意購物，容易花光積蓄或者買到不好的物品，創業的人要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。
在工作上盡責的狀況下，也會碰到老鼠屎，可能是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等，務必小心。
◾第3名：雙子座
雙子座是一位大剌剌的人，在霜降來臨時生活中也很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞，也會有突發事件導致破財，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。
◾第2名：處女座
處女座在霜降日開始時要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財，多穿紅色衣服能破此厄運。
◾第1名：魔羯座
魔羯座霜降日起要注意身心因疾病而承受苦處，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，或是沒有照顧好自己的狀況引起。健康仍是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。