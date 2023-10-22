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霜降食補還要「送小人」！4星座運勢要變天了　第1名小心舊疾病痛

▲霜降節氣要來了，不只是食補、進補、養生的絕佳時機，命理專家提醒當天記得「送小人」。（圖／Pixabay）
▲霜降節氣要來了，不只是食補、進補、養生的絕佳時機，命理專家提醒當天記得「送小人」。（圖／Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

「霜降」是秋天最後一個節氣，命理專家柯柏成表示，2023年霜降節氣在10月24日凌晨0時20分39秒交節氣。霜降代表秋天進入尾聲，天氣也開始變冷。有句諺語是「一年補透透，不如補霜降」，意思是霜降是養生的絕佳時機。但霜降當天不只要進補，千萬要把握這個節氣「送小人」。

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命理專家柯柏成指出，把握「霜降」節氣送小人，避免小人在事業運勢上的干擾，可在霜降當天（10月24日）擺一束艷紅色的花7朵，例如帶刺的紅玫瑰最好，裝在透明花瓶中，擺設在家裡正中央，可以有效阻擋小人。

清水孟國際塔羅小孟老師表示，霜降開始「4星座」運勢將大變天，包括射手座、雙子座、處女座、魔羯座都要多注意。如果想破解厄運，可準備3枚1元硬幣，放入紅包袋並隨身攜帶，等11月10日後再到便利商店捐掉，即可防範破財。

🟡霜降起「4星座」運勢變天

◾第4名：射手座
霜降當天起注意購物，容易花光積蓄或者買到不好的物品，創業的人要小心謹慎，容易遇見奧客、或小人暗算。

在工作上盡責的狀況下，也會碰到老鼠屎，可能是幫不上忙或幫倒忙的豬隊友，也可能是無法理性溝通的奧客，甚至是愛聊他人八卦閒話的是非人等，務必小心。

◾第3名：雙子座
雙子座是一位大剌剌的人，在霜降來臨時生活中也很隨性，容易一心多用不夠細心，造成物品受到損壞，也會有突發事件導致破財，例如手機壞了、車子耗損、電腦、3C用品耗損或是接到罰單等狀況。

◾第2名：處女座
處女座在霜降日開始時要注意生活中的小細節，不超速、不開快車，日常使用物品要隨時檢修，才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，容易花錢看醫生導致破財，多穿紅色衣服能破此厄運。

◾第1名：魔羯座
魔羯座霜降日起要注意身心因疾病而承受苦處，可能是自身原本的舊疾再犯，也可能是被他人所傳染的感冒，或是沒有照顧好自己的狀況引起。健康仍是最重要的，但往往在身體好的時候，就忘了疼痛時所帶來的苦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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