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天氣變冷晚上常起床尿尿　夜間「超過2次」速就醫：恐膀胱過動症

▲近期天氣明顯轉涼變冷，如果晚上常起床尿尿，夜間「超過2次」快就醫，小心是膀胱過動症。（示意圖／取自unsplash）
▲近期天氣明顯轉涼變冷，如果晚上常起床尿尿，夜間「超過2次」快就醫，小心是膀胱過動症。（示意圖／取自unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

秋意轉濃，不少人會在深夜起床小解，但一個晚上若起床跑廁所超過2趟，且睡前又沒喝多少水，要注意是否膀胱過動症。醫師說，膀胱過動症較常見於女性，如白天排尿超過8次、晚上超過2次，且這種現象已延續幾週，應速就醫，以免真正的病因持續傷害身體。

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書田診所泌尿科主任張雲筑說，台灣膀胱過動症盛行率約 17%至28%，女性高於男性，症狀為日間排尿8次以上、夜間起床排尿2次以上、急尿感甚至急迫性尿失禁，且常合併尿路感染、尿路結石、攝護腺肥大、間質性膀胱炎、糖尿病等。

張雲筑說明，膀胱有兩大完全相反功能，一方面儲存小便，一方面則是排空小便，但當膀胱本身結構或膀胱的上游支配神經受損時，膀胱功能便會不穩定，造成頻尿、夜尿等症狀，這可能是膀胱儲存能力下降所致。

膀胱儲存能力下降，是指膀胱尚未儲存到生理正常容量，即開始傳遞神經訊號，使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常收縮；若排除氣溫劇烈變化、一次飲水過量、攝取刺激膀胱或利尿等暫時性刺激，超過數週、甚至數個月以上的膀胱敏感，就要一步檢查是否膀胱過動症。

除膀胱過動症外，常見的膀胱不穩定問題還有膀胱排空能力變差，也就是膀胱無力，長期憋尿、老化、攝護腺肥大、糖尿病等，都是可能成因，若長期沒改善，也會發生頻尿、夜尿，甚至漏尿。

張雲筑指出，膀胱功能不佳，要透過泌尿科醫師藉由尿液、影像、膀胱功能檢查逐一分析，才能找出真正原因，進行準確的治療，不宜坐視不理，以免生活品質大受影響。

▲現代人生活中已經離不開智慧型手機，上廁所時都會拿起來邊蹲邊滑。（圖／Pexels）
▲白天排尿超過8次、晚上超過2次，且已延續幾週，應速就醫。（示意圖／取自Pexels）
🟡膀胱過動症注意事項

📍少吃辛辣食物。

📍避免咖啡、濃茶、酒等利尿食物。

📍培養定時排尿習慣，不要一有尿意就跑廁所。

📍可做瑜珈、核心運動強化骨盆腔肌群。

📍平時不論站、坐，都能練習凱格爾運動以強化骨盆底肌。

📍生活訓練、運動治療都無效，就要考慮進一步治療。

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