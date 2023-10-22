天氣變冷晚上常起床尿尿　夜間「超過2次」速就醫：恐膀胱過動症

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張雲筑說明，膀胱有兩大完全相反功能，一方面儲存小便，一方面則是排空小便，但當膀胱本身結構或膀胱的上游支配神經受損時，膀胱功能便會不穩定，造成頻尿、夜尿等症狀，這可能是膀胱儲存能力下降所致。
膀胱儲存能力下降，是指膀胱尚未儲存到生理正常容量，即開始傳遞神經訊號，使大腦產生尿意，或膀胱肌肉自行不正常收縮；若排除氣溫劇烈變化、一次飲水過量、攝取刺激膀胱或利尿等暫時性刺激，超過數週、甚至數個月以上的膀胱敏感，就要一步檢查是否膀胱過動症。
除膀胱過動症外，常見的膀胱不穩定問題還有膀胱排空能力變差，也就是膀胱無力，長期憋尿、老化、攝護腺肥大、糖尿病等，都是可能成因，若長期沒改善，也會發生頻尿、夜尿，甚至漏尿。
張雲筑指出，膀胱功能不佳，要透過泌尿科醫師藉由尿液、影像、膀胱功能檢查逐一分析，才能找出真正原因，進行準確的治療，不宜坐視不理，以免生活品質大受影響。
🟡膀胱過動症注意事項
📍少吃辛辣食物。
📍避免咖啡、濃茶、酒等利尿食物。
📍培養定時排尿習慣，不要一有尿意就跑廁所。
📍可做瑜珈、核心運動強化骨盆腔肌群。
📍平時不論站、坐，都能練習凱格爾運動以強化骨盆底肌。
📍生活訓練、運動治療都無效，就要考慮進一步治療。