58金鐘獎烏龍！「活著的導演」變已故追憶　尷尬誤植他照片

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貼文曝光後，在網路上掀起討論表示「這是大阿哥游天龍啊！真的誤植哭哭」、「認識游天龍大哥的親友應該是嚇死了」；而演員呂嘉興也在網友臉書留言表示「我認識游天龍導演，他得甚麼獎」網友則解釋「應該是工作人員太年輕，不認識游天龍大哥，製作影片上網被其他誤植的網站誤導了，真的是大烏龍」。
游天龍曾跟夏玲玲合作《金玉盟》，他扮演的「大阿哥」深入人心因而暴紅，從此被稱為永遠的大阿哥，根據網站「台灣電影網」的人物特寫專欄當中，在採訪游天龍大哥的專訪中，使用的圖片就是金鐘58頒獎典禮上，緬懷江長文時的照片。
據《聯合新聞網》報導，呂嘉興在接受訪問時表示「追思影片中的照片就是導演游天龍，我和鄭仲茵主演民視的『台灣奇案—冤沉大海』就是游天龍導演拍的，他還健在啦！真是嚇死人了」。對此事件，主辦單位三立電視台尚未回應。
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