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58金鐘獎烏龍！「活著的導演」變已故追憶　尷尬誤植他照片

▲網友發現金鐘獎頒獎典禮上，緬懷已故影劇人時，把江長文誤植成還健在的游天龍大哥。（圖/翻攝金鐘獎YT）
▲網友發現金鐘獎頒獎典禮上，緬懷已故影劇人時，把江長文誤植成還健在的游天龍大哥。（圖/翻攝金鐘獎YT）

記者張嘉哲/綜合報導

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在（21）日晚間順利落幕，這屆角逐的優秀戲劇都獲得不少好成績。然而，在頒獎典禮當中，有一段是懷念在已故影視人的橋段，結果就有觀眾眼尖發現，主辦單位疑似不慎將「江長文」的照片誤植成「游天龍」照片，連演員呂嘉興也都嚇了一跳。對此，主辦台三立尚未回應。

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在金鐘獎直播時，就有網友在PTT貼文表示「已故藝人江長文在過世的時候，很多媒體就已經誤植了另一位資深藝人游天龍的照片，今天看到回顧故人的影片，竟然直接使用錯誤報導上的那張照片......」另外在臉書也有人截圖表示「雖然這段可能沒有人很仔細看每個人照片....但江長文的照片不是游天龍大哥嗎.....他不是還活得好好的嗎？

▲網友發現金鐘獎頒獎典禮上，緬懷已故影劇人時，把江長文誤植成還健在的游天龍大哥。（圖/翻攝臉書）
▲網友發現金鐘獎頒獎典禮上，緬懷已故影劇人時，把江長文誤植成還健在的游天龍大哥。（圖/翻攝臉書）
貼文曝光後，在網路上掀起討論表示「這是大阿哥游天龍啊！真的誤植哭哭」、「認識游天龍大哥的親友應該是嚇死了」；而演員呂嘉興也在網友臉書留言表示「我認識游天龍導演，他得甚麼獎」網友則解釋「應該是工作人員太年輕，不認識游天龍大哥，製作影片上網被其他誤植的網站誤導了，真的是大烏龍」。

游天龍曾跟夏玲玲合作《金玉盟》，他扮演的「大阿哥」深入人心因而暴紅，從此被稱為永遠的大阿哥，根據網站「台灣電影網」的人物特寫專欄當中，在採訪游天龍大哥的專訪中，使用的圖片就是金鐘58頒獎典禮上，緬懷江長文時的照片。

據《聯合新聞網》報導，呂嘉興在接受訪問時表示「追思影片中的照片就是導演游天龍，我和鄭仲茵主演民視的『台灣奇案—冤沉大海』就是游天龍導演拍的，他還健在啦！真是嚇死人了」。對此事件，主辦單位三立電視台尚未回應。

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