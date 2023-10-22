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金鐘獎典禮「外送員突跑進來」！吳慷仁驚喜收禮　對比結局哭了

▲吳慷仁在接受鍾欣凌採訪時，突然有外送員進場送東西。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎Golden Bell Awards）
▲吳慷仁在接受鍾欣凌採訪時，突然有外送員進場送東西。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎Golden Bell Awards）

記者張嘉哲/綜合報導

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮（21）日順利圓滿落幕，然而今年台劇再度大爆發，各個好劇角逐獎項都非常激烈。然而其中在頒發戲劇節目男主角時，主持人鍾欣凌在主持串場，訪問吳慷仁到一半，突然說「有你的外送」，結果真的有外送員背後背包進來，最後送來的東西結局相當尷尬，引起劇迷直言「幫吳慷仁哭哭」。

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主持人鍾欣凌在準備頒發戲劇類節目最佳男主角的獎項時，先是在台下串場，虧自己是「易胖體質」，妙語如珠的訪談逗樂觀眾，然而在輪到吳慷仁時，鍾欣凌說「慷仁哥！這樣變胖又變瘦！」話鋒一轉突然說「欸！慷仁哥你有外送」。

隨後就有一位背著外送大箱的小哥慢跑進場，讓全場來賓都相當驚訝，吳慷仁立刻上前把箱子拆開，從裡面拿出一個有質感的盒子，鍾欣凌便表示「這個是我們金鐘獎的盒子，裡頭是空的，麻煩你，等等上台把自己的金鐘獎裝進去帶回家」。

▲吳慷仁收到「空盒」禮物。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎Golden Bell Awards）
▲吳慷仁收到「空盒」禮物。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎Golden Bell Awards）
不過隨著上屆視帝陳亞蘭公布名單後，男主角獎由薛仕凌以《台灣犯罪故事：出軌》奪下，讓PTT大批觀眾直呼「慷仁拿到空盒真的是哭哭了」、「慷仁哭哭，帶空盒子回家」、「拿空盒真的有夠哭」、「尷尬的金鐘獎空盒，吳慷仁可以帶回家做紀念啦」。

而對於沒得獎，吳慷仁也沒有氣餒，在臉書上發文感謝一路以來的夥伴，他說「不容易啦！與時俱進是劇組拍這部片的勇氣，這樣的片型，是值得鼓勵的，替模仿犯的台前幕後鼓鼓掌，我已身為其中一員為榮，感謝萬分，模仿犯解鎖了與其他國家的合作契機，相信未來製作更好不同與以往的片型指日可待！金鐘明年見喔！」

▲吳慷仁（左四）金鐘視帝不敵薛仕凌。（圖／記者林敬原攝）
▲吳慷仁（左四）金鐘視帝不敵薛仕凌。（圖／記者林敬原攝）

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