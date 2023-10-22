金鐘典禮7亮點太狂！楊大正超糗「謝謝金曲」　他橫掃國內外獎項

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鍾欣凌今年擔下重責大任，一人主持金鐘戲劇類節目頒獎典禮，鍾欣凌開場簡單又俐落，完全不拖泥帶水，在頒發「最具人氣戲劇獎」時，台上的演員、製作團隊嘉賓因為太緊張講不出來，鍾欣凌一句大聲的「謝謝」化解尷尬場面，也讓所有人哄堂大笑，不少觀眾誇讚鍾欣凌反應快、台風也非常穩。
二、楊大正口誤「謝謝金曲」超糗
楊大正這次角逐「戲劇節目男配角獎」，面對強敵楊大正最後順利奪獎，情緒相當激動，在感言時透露自己演戲已經演了14年，非常感謝給予自己任何出演機會的人。而在台上他也向團員喊話表示「團員在我演戲時都很擔心公司沒辦法賺錢，現在我得獎了，你們儘管擔心吧」最後感言時不小心口誤「謝謝金曲」後，又緊急修正，讓全場笑翻。
三、米可白轉型超成功！得獎歷程超勵志
米可白從一個兒童台的姊姊到後面轉變為通告藝人，近年來跨界又加入戲劇圈，她這次憑藉《牛車來去》飾演千金角色，入圍戲劇節目女配角就得獎，獲獎時情緒非常激動，一路從台下哭著上台，但成功轉型並且獲得肯定，讓大批觀眾狂讚「只有自己想不想做！沒有做不到的事，米可白超讚」！
四、蔡淑臻三度入圍擊敗強敵得獎
今年蔡淑臻以《村裡來了個暴走女外科》入圍戲劇最佳女主角，同時也是她第三度入圍金鐘獎，擊敗強敵桂綸鎂、高慧君、安心亞及林予晞等人封后。上台時她也哽咽表示「我以身為演員為榮，我想把這個獎獻給在低谷的朋友，我相信那道光會以不同方式呈現，只要你們還願意張開眼睛，就一定會找到路的。」
五、許瑋甯殺出重圍！獲人生第二座金鐘
許瑋甯這次以《她和她的她》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，同組對手還有許多強敵，包括《人選之人-造浪者》王淨、《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》夏于喬、《你的婚姻不是你的婚姻：聖筊》孫可芳及《看海》的陸弈靜，最後許瑋甯成功奪獎封后，這是她繼《16個夏天》得獎後，人生的第二座金鐘獎。她也謝謝老公邱澤「謝謝他一直在我旁邊陪伴我，陪伴是最重要的」。
六、陳亞蘭連續兩天現身金鐘！
第57屆視帝陳亞蘭日前擔任「節目類頒獎典禮」的主持人，而21日又以戲劇類男主角的頒獎人身份出席，並且還扮演成經典角色「嘉慶君」，再度驚艷全場，而在頒獎前她也以「我不知道你們缺不缺錢，但你們絕對不缺實力」來勉勵所有入圍者。
七、男主角「死亡之組」！薛仕凌海內外全稱霸
本屆金鐘戲劇男主角獎被譽為是「死亡之組」，薛仕凌打敗吳慷仁、李銘忠、姚淳耀、蔡昌憲奪下視帝，然而薛仕凌才在日前以《台灣犯罪故事：出軌》，在韓國釜山國際電影節舉辦的亞洲內容及全球OTT大獎奪下「最佳男配角」，又馬上回台敲響金鐘，連主持人鍾欣凌都說薛仕凌有「得獎體質」，海內外稱霸，演技可謂是非常精湛，備受肯定。
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