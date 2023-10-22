金鐘58誰是最大遺珠？劇迷全認「她」超可惜：纏鬥到最後一輪
第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮（21`）日順利圓滿落幕，本屆台劇大爆發，廝殺非常激烈，其中包括《模仿犯》、《她和她的她》、《人選之人》、《村裡來了個暴走女外科》都拿下4項大獎，顯見各劇實力水準都很相當。不過有人得獎就肯定有人只能在台下鼓掌，入圍雖然是肯定，但沒得獎仍然有幾分可惜，劇迷也在頒獎典禮結束後認為這次戲劇類最大遺珠是「安心亞」，實際上，安心亞也確實跟蔡淑臻纏鬥到最後一輪才分出勝負。
記者張嘉哲/綜合報導
而就有劇迷在頒獎典離結束後，整理出金鐘58的得獎名單，結果有不少網友紛紛回應「安心亞真的好可惜....她《牛車來去》演超級好」、「安心亞沒得獎真的太可惜了」、「哭哭我的安心亞啊！《牛車來去》超級好看」、「《牛車來去》、《暴走女外科》都看過，真的很難評選，安心亞可惜了」、「最大遺珠安心亞，蔡淑臻也真的演得很好，恭喜對手」。
事實上，在頒獎典禮結束後，戲劇類評審團總召唐美雲也接受採訪表示，《村裡來了個暴走女外科》題材以喜劇拍攝嚴肅話題，本身難度就極高，而蔡淑臻也花很多時間揣摩出角色心境，在最後第三輪脫穎而出，與其競爭到最後一刻的，則是《牛車來去》安心亞，雖然安心亞未能獲獎，但是「有別於以往別人對她的既定印象，很有層次感。」看出安心亞的進步。
對於沒能得到獎項肯定，安心亞也表示「我今天真的不緊張，表演的當下已經盡力，雖然很希望被肯定，但就把心情交給宇宙，沒有的話也沒關係，繼續加油」透露自己在慶功宴還有遇到蔡淑臻，兩人還互相擁抱，目前兩人都在《開創者》劇組，有許多對手戲，期待兩位實力派演員帶給觀眾優質的好看作品！