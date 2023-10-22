米可白奪獎過程太猛！「曾被侯友宜認錯」爆紅　戲劇作品翻出服了

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去年米可白在聖誕節帶愛犬錢錢參加「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」活動，結果還被同場的新北市長侯友宜誤認為「米可白」是狗狗的名稱，當時候影片瘋傳社群，笑翻不少人，許多人調侃米可白「這應該是米可白最紅的代表作」、「米可白這一段可能會變成代表作」、「侯友宜真的是在搞笑耶，米可白演很多戲劇還不認得」。
不過即便一直沒有受到肯定，甚至連入圍金鐘戲劇類獎項機會都沒有，米可白仍然沒有放棄戲劇這條道路，不斷地耕耘，增進自己的實力，在《加油！美玲》之後，陸續出演許多戲劇，而且都是女主角系列，包括《生生世世》、《我在你心裡》、《一個屋簷下》、《美麗人生》、《再見之後》以致到這次首次入圍戲劇獎最佳女配角就得獎的《牛車來去》，米可白用努力告訴觀眾，「我是一名演員」，超勵志轉型故事，也在這次得獎後，讓觀眾對米可白相當佩服。
「大家好，我是米可白，我是一名演員」米可白得獎後上台講出口的第一句話。有種既視感是，在鍾欣凌過去得獎封后時也愛對觀眾說「我是諧星，我愛演戲，謝謝你們愛看電視」，都讓人為之動容。米可白說「我以前是一個兒童台的姐姐，帶小朋友唱歌跳舞，後來變成一個通告藝人，然後現在變成一個演員，我真的很喜歡演戲」期許未來米可白帶給觀眾更多優質、精彩的作品囉！
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