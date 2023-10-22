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麥當勞x NewJeans兔子包裝驚喜禮盒　「買一送一」加贈可樂紀念罐

▲麥當勞聯名NewJeans Chicken Dance Campaign，搶先曝光10月25日開賣的兔子包裝驚喜禮盒；「買一送一」還能加贈可樂紀念罐。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞聯名NewJeans Chicken Dance Campaign，搶先曝光10月25日開賣的兔子包裝驚喜禮盒；「買一送一」還能加贈可樂紀念罐。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞聯名NewJeans Chicken Dance Campaign，10月25日開賣前先曝光兔子包裝驚喜禮盒，而且「買一送一」還能加贈可樂紀念罐，Bunnies（버니즈 New Jeans 粉絲俱樂部名稱）記好時間準備衝了。

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麥當勞正式宣布與K-pop團體NewJeans一同推出的「NewJeans Chicken Dance Campaign」，亞洲巡迴活動強勢登台，台灣預定於10月25日上市。10月25日至11月14日（或用完為止），於麥當勞或以歡樂送購買麥克雞塊相關餐點，就能獲得麥當勞x NewJeans合作的8bit像素圖案聯名包裝。

▲麥當勞x NewJeans！8bit像素圖案聯名包裝。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞x NewJeans！8bit像素圖案聯名包裝。（圖／台灣麥當勞提供）
📌麥當勞x NewJeans！8bit像素圖案聯名包裝
這波聯名限定包裝，包含「4塊麥克雞塊」、「6塊麥克雞塊」、「10塊麥克雞塊」、「麥當勞分享盒」、「中杯冷飲杯」及「8號紙袋」，包裝上除了有麥當勞與NewJeans合作的兔子形象，還把雞塊、薯條與冷飲都變成復古8bit像素圖案。雞塊則提供「醣醋醬」、「蜂蜜芥末醬」、「泰式香辣醬」3款風味選擇。

▲包裝代表NewJeans的兔子，還有雞塊、薯條與冷飲都變成復古8bit像素圖案。（圖／台灣麥當勞提供）
▲包裝上代表NewJeans的兔子，還有雞塊、薯條與冷飲都變成復古8bit像素圖案。（圖／台灣麥當勞提供）
📌指定消費「買一送一」加贈可樂紀念罐　完成社群挑戰抽驚喜禮盒
聯名活動期間，於麥當勞得來速購買麥當勞分享盒，加點「指定飲料享買一送一」，再加贈「可口可樂 NewJeans 限定紀念罐(330mL)」乙罐。10月24日至11月8日，透過Instagram參加「Chicken Dance這樣跳」舞蹈挑戰，就有機會獲得限量100組的「麥當勞驚喜好禮」（限量100個）。

▲麥當勞x NewJeans可口可樂限定紀念罐(330mL)，怎能不收藏。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞x NewJeans可口可樂限定紀念罐(330mL)，怎能不收藏。（圖／台灣麥當勞提供）
📌肯德基X雙月食品社開賣「剝皮辣椒紙包雞」
每到秋冬必有新作為的肯德基「紙包雞」，繼去年台酒「花雕紙包雞」後，今年首創與蟬聯6年米其林必比登推介的「雙月食品社」合作，打造全新台式美味「剝皮辣椒紙包雞」！以獨家封烤技術、控溫 210 度完美封烤，特選雙月獨家阿甘剝皮辣椒精心熬煮成獨家私房醬汁，結合精選鮮嫩雞腿，搭配鮮脆杏鮑菇、枸杞，把雞湯營養完美封包鎖入「剝皮辣椒紙包雞」，吃起來微辣回甘，方便進補。

▲肯德基迎接秋冬季節，10月24日攜手名店「雙月食品社」開賣「剝皮辣椒紙包雞」！把蟬聯6年米其林必比登推介的美味，變成紙包雞方便進補，還有搭配炸雞、蛋撻全新吃法。（圖／肯德基提供）
▲肯德基迎接秋冬季節，10月24日攜手名店「雙月食品社」開賣「剝皮辣椒紙包雞」！把蟬聯6年米其林必比登推介的美味，變成紙包雞方便進補，還有搭配炸雞、蛋撻全新吃法。（圖／肯德基提供）

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