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高檔松葉蟹！全球產量少數十億隻　全台這8家吃到飽餐廳吃得到

▲松葉蟹又被稱為雪蟹，在全台許多吃到飽餐廳都有提供，但其實全球產量近幾年逐漸減少。（示意圖／鳥取縣政府）。
▲松葉蟹又被稱為雪蟹，在全台許多吃到飽餐廳都有提供，但其實全球產量近幾年逐漸減少。（示意圖／鳥取縣政府）。

記者葉盛耀/綜合報導

日本三大名蟹分別是帝王蟹、毛蟹、松葉蟹，其中的松葉蟹又稱雪蟹，但許多人誤以為是鱈場蟹，其實鱈場蟹因體型巨大而歸類為帝王蟹。今年開始，全台的吃到飽餐廳一窩蜂都提供松葉蟹，但根據外煤報導，松葉蟹產量正在減少當中，短短幾年內，減少了數十億隻。

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吃到飽餐廳提供高檔海鮮，最能吸引民眾買單，今年開始，全台有許多吃到飽餐廳，都提供松葉蟹，像是台北寒舍艾美酒店內的探索廚房、台北喜來登飯店的十二廚、台南大員皇冠假日酒店的元素餐廳、台南遠東香格里拉的遠東CAFÉ，饗賓餐旅集團旗下三家buffet，包含饗A Joy、旭集、饗饗也都有提供，另外，10月剛開幕的島語，同樣也祭出松葉蟹吃到飽。

▲全台許多家吃到飽餐廳，都吃得到高檔的松葉蟹。（圖／寒舍艾美提供）
▲全台許多家吃到飽餐廳，都吃得到高檔的松葉蟹。（圖／寒舍艾美提供）
不過根據CNN報導，松葉蟹產量近年逐漸減少，光是自2018年開始至2021年，數字已高達70億隻。外界將松葉蟹數量下降歸因於過度捕撈，但最新研究指出，應是全球暖化、氣溫升高影響。松葉蟹主要生長在水溫低於2攝氏度的區域，儘管牠們可以在高達12攝氏度的水域中生存，但較暖的海洋水域可能擾亂其新陳代謝，大大增加了它們的熱量需求，所需食物比之前多了4倍，所以在食物供不應求狀態下，松葉蟹有可能是餓死的。松葉蟹產量持續減少，阿拉斯加政府也在去(2022)年時，首次關閉松葉蟹漁場，而各方單位也都持續評估各項復育方案當中。
 

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