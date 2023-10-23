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九九重陽節到了！醫列長輩「6大飲食禁忌」：想長壽就別亂吃

▲九九重陽節有長久長壽的含義，而長者應該好好檢視「健康飲食」對長壽帶來的效果。（示意圖／取自freepik）
▲九九重陽節有長久長壽的含義，而長者應該好好檢視「健康飲食」對長壽帶來的效果。（示意圖／取自freepik）

記者張志浩/綜合報導

今（23）日是一年一度的「九九重陽節」，有著長久長壽、敬老的含義，而重陽節除了關注習俗上的各式禁忌外，無論是長者本身或家人，也應該好好檢視「健康飲食」對長壽帶來的效果，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科李柏賢表示，門診最常遇到長者因「胃食道逆流」、「慢性便秘」、「大腸癌風險」就診，而想避免上述病症，飲食就是最好的幫手。

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李柏賢提及，想要有健康的身體，改掉飲食上的錯誤習慣是第一步，許多長者因退化會出現「橫膈疝氣」，賁門較鬆弛的情況下就容易引起胃食道逆流，這時許多長者以為「多吃點粥」才會對胃比較好，但事實上，粥是「消化過、煮爛過的澱粉」，反而會刺激胃酸分泌。此外，也不能抱有「檸檬汁能酸鹼綜合」的想法，檸檬汁相當刺激的特性，也會導致胃酸旺盛分泌，進而讓症狀加重。

▲雲林縣王姓男子年初二家族聚餐訂購虎尾鎮某餐廳的外帶桌菜，結果家族30人有15人出現腹瀉等症狀，感嘆年假全毀。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲「胃食道逆流」、「慢性便秘」、「大腸癌風險」是長者最常到肝膽腸胃科看診的原因。（示意圖／翻攝自pixabay）
李柏賢表示，除了胃食道逆流外，「慢性便秘」也是許多長者頭痛的困擾，此時醫師會建議長者可以多吃火龍果、奇異果，和注意水分足量的攝取，就能幫助退化的長者消化，不過在食用水果時也要特別注意，糖分攝取過多可能導致血糖控制出問題，因此務必要控制份量。

李柏賢說，國內最常見的大腸癌往往都是飲食習慣不佳所導致，無論是長者或年輕人，都應避免攝取過多油炸食品，而在飲食建議上，以減少紅肉、增加白肉為主的「綠色地中海飲食」是研究中最能避免大腸癌發生的幫手，在注重飲食的同時，也建議民眾只要到45歲以上就應定期做「大腸癌篩檢」，並持續追蹤，有異狀才能即時挽救。

最後李柏賢補充，很多長者會有「一頓菜吃3天、冰箱放5天」的情況，特別提醒，食物弱勢保存不當、不新鮮，都很容易感染各式細菌，飯菜反覆冷凍、加熱也可能產生許多自然物質，讓癌症風險上升；此外，也建議長者盡量不要抱著「不浪費」的心態，將餐桌上盤底的食物掃空，因為所有的油都堆積在下面，一不小心就可能造成血脂過高的問題

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