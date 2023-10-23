IKEA哇沙米霜淇淋11月開賣！限時30天 7-11綠精靈思樂冰今登場
有「被家具耽誤的餐廳」之稱的IKEA，上月初發起獵奇口味霜淇淋大戰，要粉絲票選鹹甜「豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋」或嗆鼻「哇沙米霜淇淋」，計畫推出得票數最高的那一款口味霜淇淋。IKEA今（23）公布，票選結果哇沙米霜淇淋勝出，預計於11月1日在全台IKEA美食小站開賣，1支20元、限時開賣30天。此外，7-11復古「綠精靈」口味思樂冰今（23）開賣，萬聖節「黑色霜淇淋」也有買1送1。
記者徐銘穗/綜合報導
上月初，IKEA推出的獵奇口味霜淇淋大戰，貼文累計超過3000名網友按讚，更吸引近1300則投票留言，最終由擁有獨特嗆辣滋味的「哇沙米霜淇淋」以686票比599票贏得勝利。哇沙米霜淇淋將嗆鼻辛辣的芥末與濃郁醇厚的奶油完美結合，入口時可以感受到霜淇淋綿密微甜的口感，隨著霜淇淋逐漸在口中融化，芥末帶來層層的嗆辣尾韻也會跟著浮現。
IKEA表示，哇沙米霜淇淋將於11/1~11/30在美食小站限時販售，快來IKEA見證這場獵奇票選大戰的成果，品嘗由網友投票選出的欠嗆風味，挑戰味蕾。
而7-11今（23）開賣1980年代經典的「綠精靈」口味思樂冰，結合香甜爽口的哈密瓜，讓綠肉「哈味」果汁升級為直凍腦門的思樂冰、碳酸口感在口中滋滋彈跳，彷彿頑皮的綠精靈，致敬許多人童年的懷舊滋味。而萬聖節限定的「黑色霜淇淋」，使用icash pay支付，在10月27日起至29日、11月3日至11月5日、11月10日至11月12日，享霜淇淋買1送1優惠。