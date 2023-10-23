2023台灣泡麵Top10排行曝！大胃王千千一次吃光 這款名次超意外
台灣市面上的泡麵品項越來越多元，除了經典的老牌泡麵之外，還有不少新穎口味或是外國品牌也紛紛上架競爭。日前發票載具團隊也盤點2023年台灣人最喜愛的前10名泡麵，而美食大胃王YouTuber千千也拍片一次吃所有品項，同時也嘗試盲猜排名，結果「這款泡麵」排名讓她感到有些意外：「沒想到會在底部！」
記者潘毅/綜合報導
昨（23）日YouTuber千千拍片開箱「台灣人最愛的泡麵Top10排行」，結果第一個揭曉的第十名，就讓千千感到驚訝：「素飄香為何第十名？它網路討論度超高耶，跟我想像中的完全不一樣！」隨後千千持續揭曉榜單排名，並認為「維力炸醬麵」應該會是第一名，結果最終千千只有盲猜中第七名的辛拉麵以及第二名的滿漢大餐。
📍2023年台人最愛10大泡麵排名 （發票載具資料統計1至7月）
第1名、來一客「鮮蝦魚板」
第2名、滿漢大餐「蔥燒牛肉麵」
第3名、維力炸醬麵
第4名、一度贊「紅燒牛肉麵」
第5名、味味A「排骨雞麵」
第6名、台酒「花雕雞麵」
第7名、辛拉麵
第8名、味味一品「原味牛肉麵」
第9名、不倒翁 「起司拉麵」
第10名、素飄香 「麻辣燙」
在持續試吃的過程中，千千也對味味A「排骨雞麵」特別有感觸，因為「吃的不是美味，吃的是回憶」，甚至還想起了阿嬤。到了揭曉第三名的維力炸醬麵時，千千再度訝異表示：「我以為它會是第一名耶」；最後總結時千千也表示：「這是我覺得完全不意外的一個排行」，但也再度提及「素飄香」，並表示「我比較意外的是素飄香的排名，會這麼的底部就是了」。
影片曝光後，也吸引許多觀眾分享各自的看法「來一客真的名副其實第一名吧」、「素飄香有個神仙吃法，把豆漿倒進去，直接變成麻辣豆乳麵，超好吃」、「素飄香麻辣燙真的有夠便宜又夠味，一個素泡麵可以打敗眾多葷泡麵進入前十，真的超強」、「來一客鮮蝦口味….在小孩界真的是天王，只要露營拿出來，每個小孩的都愛」。