獨／50嵐「經典黃藍杯」消失！店員證實1原因改色 新款包裝美翻
台灣的手搖飲店競爭相當激烈，雖然新品牌不斷湧出，但50嵐已有20年以上歷史，累積了許多忠實顧客。近日就有網友發現，50嵐紙杯經典黃藍配色竟消失了，取而代之是新的白藍配色樣式，讓眾人直呼不習慣。對此《NOWnews今日新聞》記者實際採訪店家，店員證實舊的黃藍紙杯等存貨用完就會走入歷史，未來會全面更改為新的白藍紙杯。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友22日在PTT貼文，他以「50嵐變成白藍配了」為題，表示剛剛去買50嵐，發現杯子從經典的黃、藍配色，變成了白底藍字的樣式，讓他想不住驚呼：「怎麼會變成這樣！ 原本的顏色不好嗎？」 而先前日本AV女優河北彩花來台參加走鐘獎時，才拿著50嵐手搖杯自拍，還引起網友們一陣熱議。
貼文曝光後，網友紛紛留言，「以前的杯子比較經典，一看就知道你喝50嵐」、「今天買也在想怎麼是這顏色」，但也有不少人大讚，「藍黃蠻醜的啊，換這樣不錯」、「覺得有比較好看欸」、「推印刷少，印滿滿喝飲料會有油墨氣味」。
《NOWnews今日新聞》記者實際採訪50嵐分店，店員表示現在杯子已經全面更改為藍白配色，經典的黃藍紙杯等到各門市用完最後存貨就會走入歷史，因為擔心疊杯時油墨會影響品質，為了提供給顧客更好的商品，才會更改杯子設計。