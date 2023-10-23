名家論壇》黃至堯／邁向高薪人才 千萬年薪者的8個共通點
打開電視、手機，經常看到年輕人就業的「低薪問題」，低薪一直是國內外熱議的話題，也是台灣年輕人最大的痛點，新加坡亞洲新聞台《CNA》先前更曾製作了一則「深陷低薪資困境，台灣年輕的畢業生如何面對高成本時代」的專題報導，談到台灣的年輕人面臨薪資成長緩慢、生活成本負擔高昂，受到通膨影響，薪資水平在10年內上漲了24％，卻仍趕不上物價上漲的速度，實質薪資根本是負成長；儘管擁有大學學位的比例提高，求職、經濟狀況仍不見好轉，工資停滯、工作環境競爭壓力大的現象，也讓許多年輕的求職者相當苦惱。
文／黃至堯
看到這樣的新聞報導，固然讓人沮喪，不過也讓我開始思考，如果大環境相同，那麽那些擁有「千萬年薪」的人，究竟掌握了什麼秘訣，讓他們能夠順利成為「高薪人才」呢？十幾年下來，我觀察周遭年薪超過千萬的朋友，並在他們身上看到了這些共通點。
擁有千萬年薪的人，都有什麼共通點？
首先第一個「邏輯思維」，有時候看到周圍有些人的行為平庸，其實是源自於思想蒼白、知識不足。想要培養邏輯思維，最重要的是多思考、多看書，同時與比自己更優秀的人相處互動，一個人所在的圈子往往決定了他最後的結果。俗話說：「寧為雞首，不為牛後」，但我認為不是這樣的，不要總是滿足於當圈子裡最優秀的那個，當你感到飄飄然的時候，其實就是失敗的開始。培養邏輯思維，其實就是訓練思考方法，訓練從不同的觀點看事情，而我觀察身邊年薪百萬的朋友，都具備邏輯思維的思考模式。
- 邏輯思維
在培養邏輯思維前，其實可以從一個更簡單的方法做起，就是培養「好奇心」，如同愛因斯坦所說：「我沒有特殊才能，我只是非常好奇。」對萬物感到好奇，正是成長的開始。因為好奇而產生疑問，當你主動提出問題時，就是在訓練思考，也有很大的機率會得到解答；相反的，若好奇心不足，也可以稱為自我防衛的型態，這時候你其實也是放棄了自我成長的機會。因此我常常鼓勵年輕人勇敢嘗試新東西，多看、多聽、多觀察，對於事情不要人云亦云，保持懷疑的態度，保持思考。第一步觀察，第二步形成預設答案，第三步主動的去確認，獲取解答，無形中也是在培養自己的邏輯思維。
第二個我想談的是「美第奇效應」，也是我自身非常推崇的一個形式。美第奇效應簡單來說，就是在文藝復興時代的歐洲，美第奇家族創造了各種沙龍的交流形式，讓各種文學家、藝術家、科學家和哲學家齊聚於義大利佛羅倫斯，各種思想、多領域來回碰撞、交叉思維創造出驚人的思想成就，讓不同領域的專家得以走出去，認識其他領域的專家，更打破不同文化之間的壁壘，開創文藝復興時代。我們能從美第奇效應學到什麼呢？各行各業互相學習、了解，成效絕對是一加一大於二的，不要滿足於自己的小圈圈，可以的話，多多走出去認識各式各樣的人吧，收穫一定會超出預期的。
- 美第奇效應（The Medici Effect）
大量製造的時代已經結束，可以跳脫標準化的工廠思維了，在這個時代，建立自我獨特招牌以及好的口碑與信任，才是我們應該努力的方向。在人人都有機會成功的現代，如何脫穎而出才是關鍵。Coco Chanel曾說過：「想要無可取代，必須先與眾不同。」就是這個意思，找到自己的獨特亮點，為自己量身定制成功道路。
- 量身定制
每個人都有情緒，但我們能做的是釐清「情緒」與「現實」的差異，所謂的正能量，並不是永遠樂觀、開心，而是在面對負面情緒時，能夠看清現實、找到轉機點並解決問題的軟實力。正能量的秘訣在於常懷感謝的心，生活有目標，也可以藉由與正面積極的朋友相處，並且反過來支持、鼓勵周圍的人，形成正能量的循環。尤其是身為管理者，若能用正能量的話語，例如「你會在這，是因為你很棒」來鼓勵下屬，能創造的力量絕對超乎你的想像。
- 正能量
「拋開既有的主觀意識」也是成功的關鍵，為什麼這個年代邏輯思維這個重要，其實核心很簡單，就是思考的力量。若能夠在面對問題時，以系統性思維思考並釐清問題，拿回自己的思考自主性和決策所有權，當你不管是在職場、甚至生活上，都會很有幫助。你會知道自己真正要的是什麼，看懂局才是真正的贏家，而不是被既有的觀念，甚至偏見去左右你的想法。
- 提出觀點
要培養這個能力，我建議可以從多寫作開始，因為透過寫作可以慢慢養成邏輯思考的能力，藉由不斷地寫作，與自我對話，或是發表自己的看法，試著拆解問題背後的問題，「我為何會這樣認為？」不斷問自己，才能跳脫既有思維，真正以邏輯、系統性的方式思考問題。有很多人沒辦法提出自己的觀點，我認為原因有下列三個：沒辦法歸零、從眾效應、很少輸出。學習新知就是要像一塊海綿，在這個資訊爆炸的時代，我們要有能力讓自己「歸零」，用開放的心胸去學習新事物。
在這些千萬年薪的朋友身上，我也看到了一項重要的特質，就是「利他思維」。社會上絕大部分的人都是以「索取思維」在生活，若是能跳脫這層思考框架，從索取思維轉向利他思維，其實就超越很多人了。利他思維的核心在於，「創造價值才是最有價值的事」，並不是關注我們可以從他人身上得到多少，而是思考我們能為他人創造多少的價值。這個觀念我始終覺得很受用，所有的「果」都是來自於給他人創造的「因」，一個小小的轉念，可以大大的影響我們的決策，帶著我們邁向成功的人生。
- 利他思維
在這裡做個小結，人生有三次重要的認知覺醒，第一，從固定思維覺醒為成長思維，思考進取，思考學習成長，而不是安於現狀；第二，由利己思維覺醒為利他思維，如同前面所說的，主動的創造價值遠勝於從他人身上獲取；第三，黑白認知轉變成系統認知，拋開既有的非黑即白價值觀，接受世界的複雜與不確定性，並以簡單的是非對錯去解釋所發生的一切，接受無常多變，但也能理解一切的複雜。
就我的觀察，年薪千萬的朋友通常都具備極佳的公眾演說能力，這裡我也分享幾個小技巧給大家。首先，「主題決定成敗」，思考這場演講能夠帶給聽眾什麼價值？再來，考慮聽眾的知識與經驗，要讓聽眾聽得「懂」，來客製化這場演講。最後，搭配畫面和穿插故事，用熱情感染聽眾。千萬不要小看說故事的力量，一開始說者和聽者可能是兩個獨立、不相干的個體，但卻可以透過說一個好故事，將兩人的距離拉近。
- 公眾演說
作為一位領導者，同理心絕對是不可或缺的一項特質。培養對他人的同理心，可以從六個面向著手，站在對方的立場，試著思考他聽見了什麼、看見了什麼、為什麽做出這樣的行為、可能有著什麼樣的觀點和想法？再進一步思考，對方可能有什麼恐懼、挫折，他想要獲得什麼，正在期待什麼？同理心不只與人際相處有關，更可以應用在培養設計思維。舉例來說，當一個公司要開發一項新產品，了解客群的痛點、需求正是讓產品成功的關鍵。
- 同理心
所謂成功當然不是一蹴可幾，人人都想賺進千萬年薪，但卻不是每個人都能成為高薪人才。我相信成功絕非只靠機遇，而是能靠點點滴滴的努力進步，如果每天都能進步一點點，就如同《原子習慣》這本書中所提到，每天進步1%，一年後，你將會比原本的自己好37倍，別小看「複利」的效應。每個成功者都有不同的人生故事，但透過觀察和歸納，這8個千萬年薪者的特質是我認為只要有心，每個人都可以好好把握的。其中，最不能忽視的就是邏輯思考能力，這是一切的根本，也是所有進步的核心，缺乏思考，就像是缺少了燃料的車子，再怎麼踩油門，都無法往前，注定是徒勞無功。邏輯思維應用廣泛，大至人生規劃，小至人際相處，在上述8個特質中，都可以看到背後運作的邏輯思維。思考是起點，藉由邏輯思考，可以幫助我們在人生路上破關斬將，即使逆風也能順利前行！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com