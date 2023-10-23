獨／詹仁雄開戰金鐘評審！李景白嘆「能理解好友」 被罵心情曝光
第58屆金鐘獎典禮圓滿落幕，評審總召的李景白則在昨（22）日臉書發出貼文，「最終結果都不會讓所有人滿意，我既尊重也認為理所當然」，怎料，卻引來好友詹仁雄在底下留言爭論，兩人一來一往相當精彩，引發外界討論。對此，李景白則向《NOWnews今日新聞》平緩，他和詹仁雄沒有吵架，兩人感情非常好，也能理解對方的立場，心情並未受到太大的影響。
記者詹鎰睿／台北報導
李景白表示，他和詹仁雄是好朋友，私底下常常會約吃飯，他強調，臉書那些是辯論，激戰過後兩人都沒事，還笑說，「他平常嘴巴就會很賤，沒事啦！」談到未來會不會建議詹仁雄擔任評審總召？李景白說，如果文化部願意，當然非常歡迎，但問題就卡在詹仁雄每年都有節目，而且都有報名並入圍，不符合條件。
談到外界最具爭議性的，益智與實境節目應該分開？李景白坦言，其實今年評審團、文化部有都在討論，但如果真的要細分的話會非常複雜，認為分類獎項不是最大問題，因為節目類型實在太難區分，他舉例，以生活風格類型來說，報名件數接近100件，但沒有辦法，因為大部分節目都會歸類在此，更何況還有分棚內棚外、實境還是益智等，要去定義會很模糊。
此外，李景白指出，鑒於今年實境節目大爆發，但也很難保證明年或是後年會不會萎縮，「到時候又要取消嗎？」直言不會有一個分類大家都滿意的。至於在文中提到的「貶低對手的批判方式是政客的手段」，是否在指吳宗憲？李景白趕緊否認，「我從來沒有講他啦！」認為對於金鐘獎，大家都很在意，會去討論，這些都是好事，「瓜哥（胡瓜）講的就很對，如果連我們自己都不重視，那也沒人會重視。」