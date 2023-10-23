獨／詹仁雄不滿《綜藝秀》踩氣球奪金鐘！怒批評審：荒謬的決定
第58屆金鐘獎圓滿落幕，《最強綜藝秀》榮獲最佳綜藝節目大獎，引發外界熱議，評審總召李景白在臉書抒發當評審的不容易，哀嘆「何苦犯賤找罪受」，卻引起資深製作人詹仁雄不滿，認為最佳綜藝節目在導播、美術、燈光等技術類一項未得，卻能奪下最大獎，感到無法理解，他接受《NOWnews今日新聞》專訪，坦言這獎項「是很荒謬的決定」，並提出3點說法，希望評審應說出具體評選理由。
記者江芷稜／綜合報導
本次入圍金鐘獎最佳綜藝節目獎的有《FeatChill フィーチャ》、《大嘻哈時代2》、《原子少年》、《最強綜藝秀》、《綜藝大熱門》，評審挑選每個節目其中4集選出得獎者，詹仁雄表示，如果《大熱門》、《大嘻哈2》獲獎，或是胡瓜拿最佳主持人獎，自己不會有意見，因為胡瓜身兼製作人的確很辛苦，但《最強綜藝秀》在技術層面獎項無一所獲，節目甚至出現踩氣球環節，《原子少年》用20台攝影機拍攝唱跳選秀節目，製作新的音樂、舞蹈，會比他們差嗎？「如果我們不比品質，那評審的標準在哪裡？」
評審李景白在臉書上表示，製作節目的辛苦、預算、時間，並非評比重點，甚至連新穎或傳統，都不是節目好看的要件，得獎結果是7名評審討論的結果，主要以「內容本身帶給評審的感受」為主，這點讓詹仁雄無法認同，論感受已經有觀眾人氣獎，評審就應該用專業標準來評選，才能選出最佳綜藝節目。
詹仁雄表示，首先，「金鐘獎是一個比賽，也是從業人員的盛會，比賽一定要有標準，專業人士要看懂調光、主持、風格，《最強綜藝秀》在導播、燈光、美術都沒拿獎，竟然是因為評審集體感受獲得最大獎，這點讓人無法理解，如果質感、品質都不是標準，那標準是什麼？」
此外，李景白說製作節目的預算、時間不列入標準，不是比誰花的錢多，讓詹仁雄心疼幕後製作人員的付出，「這種說法是忽略願意賠錢，花費時間去剪輯、調光的人付出的努力，大家願意多花功夫提升節目品質，卻被說成用錢堆出來的，非常不公平」。
而最後的一點是評審組成，這次最佳綜藝類節目、主持人獎項，決選評審僅有7人，詹仁雄好奇這些評審參與過哪些大型、高收視率節目，他們對製作大型綜藝節目背景是否足夠了解，畢竟要用專業標準評選，評審的背景對節目製作是否有足夠認知都很重要，「怎會用感受來評分，畢竟我們已經有觀眾人氣獎，不需要再設一個評審人氣獎」。
詹仁雄說，不是針對哪個獎項開炮，但設立金鐘獎是為了鼓勵幕後人員進步，考量製作、技術等層面標準，促進大家追求更高品質，評審應說出具體標準才能信服眾人，而李景白認為「貶低對手的批判方式是政客的手段」，更讓他無法認同，強調必須就事論事，引進更多專業評審，增加討論空間，才能讓金鐘獎邁向更好。