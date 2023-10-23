章子怡斷了汪峰8年婚！9月被直擊全家聚餐 粉絲遺憾：看著挺幸福
國際影后章子怡與中國知名歌手汪峰2015年結婚後，屢次被謠傳婚變，沒想到熬過7年之癢，依舊走不到盡頭，兩人今（23）日共同發布離婚聲明，表示「經歷了8年婚姻的我們經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係」，正式宣告離婚。有網友在微博透露，9月份吃飯時直擊章子怡一家人在烤肉店聚會，「看著挺幸福的一家子」，沒想到會走到這一步。
記者江芷稜／綜合報導
章子怡婚變傳了好幾年，黃安2021年在微博爆料過，朋友透露章子怡與汪峰離婚了，狠酸「難道，這才是2021年的壓軸大戲？」後來媒體求證雙方工作人員，對方均否認離婚，讓影后深夜氣到出面駁斥，章子怡還標註老公汪峰：「假的，峰哥明早該告誰告誰！」火氣相當大，黃安也火速陪笑臉道歉，事後微博遭短暫禁言。
不過這次「推理君江小宴」爆料章子怡離婚，兩人態度反常選擇不回應，甚至掛掉電話，這才坐實了離婚一說，新聞登上微博熱搜後，雙方火速發布聲明承認離婚，有網友曬出影片，透露9月吃飯才看到章子怡一家人，爸爸、媽媽分別牽著一雙兒女，還有助理陪著，「看著挺幸福的一家子」，不敢相信這麼快就鬧到離婚，感覺相當遺憾。
章子怡小檔案
生日：1979年2月9日（44歲）
出生：中華人民共和國北京市
婚姻：汪峰（2015年結婚、2023年離婚）
家庭：1子1女
出道：1994年《星星點燈》
身分：歌手、演員、製片人、導演
演藝經歷：
1990年11歲時接受鄰居建議學舞；14歲拿到人生第一支廣告；15歲參演電影《星星點燈》亮相，片中飾演因為癌症而被迫截肢，遠離心愛的舞蹈事業的堅強女孩，演技受到注目。
大學2年級接到張藝謀的電話，出演電影《我的父親母親》，後續因為張藝謀的推薦，因而有了跟周潤發、楊紫瓊、郎雄等人合作機會；更得到台灣導演李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》出演機會。
代表作：
《我的父親母親》
《臥虎藏龍》
《一代宗師》
《藝伎回憶錄》
《2046》
《十面埋伏》