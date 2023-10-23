日本北海道全新滑雪度假村！吃住全包「5天4夜32800元」早鳥優惠
寒冷季節來臨，熱愛冬季運動的旅客，已經等不及要安排出國滑雪！而國人最愛的日本北海道粉雪天堂，又有全新滑雪度假村了，Club Med專為親子家庭客打造的「Kiroro Grand 本館」，就在今年12月正式開幕迎客！一踏出飯店就能直接滑雪，吃飯住宿全包「5天4夜32800元起」，10月底前快搶最後一波早鳥優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣熱愛滑雪的人數逐年增加，根據全包式滑雪假期品牌Club Med統計，今年雪季訂單量相較去年（2022 年）同期，可是直接翻了 5 倍成長！其中更有將近 7 成的訂單，來自於親子家庭客群。
而Club Med專為親子家庭客打造的「Kiroro Grand 本館」，地處小樽市南部及札幌市西部之間的二世古邊緣，是該集團位於北海道的第四間全包式雪村，直接座落於北海道雪場降雪量之冠的知名 Kiroro 雪場内。
有別於去年開幕 Kiroro Peak 行館有限制入住年齡，「Kiroro Grand 本館」不只場地設計更大，也適合全年齡層旅客造訪，還設有多元房型為大型家族旅行，提供更親切的住房選擇。
「Kiroro Grand 本館」同樣擁有完整兒童俱樂部服務，包括免費提供 4～11 歲兒童照護服務，還有親子分級分齡的團體滑雪課程，並提供寓教於樂的兒童團康活動。換句話說，父母可以輕鬆把小朋友送去學習滑雪，專心享受兩人世界。
Club Med台灣珂境總經理劉育慧並透露，「Kiroro Grand 本館日前一開賣即取得驚人成績，台灣銷量衝亞洲市場排名第三，顯示國人對 Club Med 全新開幕雪村的期待與喜愛。」
除了滑雪，也免費提供雪地健行、欣賞霧淞等行程，還可泡溫泉或享受溫水泳池等設施。而餐廳供應的三餐美食，更是從國人最愛的新鮮生魚片、海鮮漁獲，道地日本料理、異國風味美食等通通有，10月底前最後一波早鳥優惠，吃飯住宿全包、每人「5天4夜32800元起」。
另外，雄獅旅遊則搭配台灣虎航直飛花卷機場，推出日本「東北三大雫石滑雪5日遊」聖誕滑雪假期，造訪日本岩手縣雫石滑雪場，入住雫石王子大飯店度假村，每人58900元；10月31日前報名並付訂，可享早鳥優惠折扣1500元；曾參加過雄獅滑雪團的顧客，則可獨享老鳥優惠折扣2000元。