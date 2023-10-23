章子怡拍《臥虎藏龍》被李安罵到哭　撕「謀女郎」標籤闖進好萊塢

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她能拿到國際影壇門票，不得不提台灣之光李安導演。當年，張藝謀推薦章子怡加入《臥虎藏龍》拍攝、飾演「玉嬌龍」，但從沒拍過古裝的她，光是要吊鋼絲就嚇死，再加上李安嚴格的要求，讓她天天以淚洗面，好在她還是撐到最後，讓人見到她的努力，尤其該片在全球的成功，讓章子怡人氣飆升，奠定章子怡成為一名能文能武的演員。
相繼接拍多部電影，她有了首次參與好萊塢電影的機會，與成龍和克里斯塔克合作功夫電影《尖峰時刻2》，扮演反派角色「胡莉」，全球總票房高達3.4億美元，擠進當年度最賣座電影5名；接著還有和楊紫瓊、鞏俐合作的《藝伎回憶錄》，同樣深植人心。之後，她終於拍到香港導演王家衛作品，在經典大作《2046》扮演舞小姐「白玲」，王家衛曾說：「章子怡是非常努力的演員，也非常進取。最亮眼的是她很國際化，對自己要求很高，永遠清楚地知道自己想要什麼，而且做什麼都要做到最好。」
章子怡近年比較少拍攝作品，但在擔任導師的中國綜藝節目《演員的誕生》，其中一段演員的表演，讓章子怡想起過往，透露曾拍過一場戲，要抱著碗、追著老師，接著碗碎了，「我要坐在山坡上哭，但我真的哭不出來，因為當時不懂怎麼調動自己的情緒。」
但張藝謀僅靠一句：「天馬上黑了，我們就要收工，妳就一個人待在這。」讓她緊張到想媽媽，才能順利哭出眼淚。或許曾幾何時，她有了張藝謀這張王牌能順利在影視圈發展，但最終還是憑實力撕開「謀女郎」標籤，成為一線女演員。
章子怡小檔案
生日：1979年2月9日（44歲）
出生：中華人民共和國北京市
婚姻：汪峰（2015年結婚、2023年離婚）
家庭：1子1女
出道：1994年《星星點燈》
身分：歌手、演員、製片人、導演
演藝經歷：
1990年11歲時接受鄰居建議學舞；14歲拿到人生第一支廣告；15歲參演電影《星星點燈》亮相，片中飾演因為癌症而被迫截肢，遠離心愛的舞蹈事業的堅強女孩，演技受到注目。
大學2年級接到張藝謀的電話，出演電影《我的父親母親》，後續因為張藝謀的推薦，因而有了跟周潤發、楊紫瓊、郎雄等人合作機會；更得到台灣導演李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》出演機會。
代表作：
《我的父親母親》
《臥虎藏龍》
《一代宗師》
《一代宗師》
《藝伎回憶錄》
《2046》
《十面埋伏》