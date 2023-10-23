《Running Man》13年5人下車！宋智孝、金鍾國最扯　李光洙超催淚

章子怡拍《臥虎藏龍》被李安罵到哭　撕「謀女郎」標籤闖進好萊塢

▲章子怡憑藉拍攝李安《臥虎藏龍》闖進好萊塢，努力撕掉導演張藝謀身邊的「謀女郎」標籤。（圖／翻攝IMDb）
▲章子怡憑藉拍攝李安《臥虎藏龍》闖進好萊塢，努力撕掉導演張藝謀身邊的「謀女郎」標籤。（圖／翻攝IMDb）

記者蔡依庭／綜合報導

章子怡已是國際影壇重要女演員，一舉一動備受關注，今（23）日證實結束和中國歌手汪峰的8年婚姻。談及演員人生，名導張藝謀就是她人生貴人之一，從她大二開始找她演戲，曾一度被稱作是「謀女郎」，後來張藝謀還推薦她演出台灣之光李安執導的《臥虎藏龍》，走進國際影壇好萊塢；更在金馬50周年，憑藉導演王家衛電影《一代宗師》拿下金馬影后，至此成為華語影壇首位囊括大眾電影百花獎、中國電影華表獎、中國電影金雞獎、香港電影金像獎、台灣電影金馬獎華語電影，五大獎最佳女主角獎的女演員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲章子怡拍《臥虎藏龍》被李安罵到哭　撕「謀女郎」標籤闖進好來塢（圖／翻攝IMDb）
▲章子怡拍《臥虎藏龍》第一次吊鋼絲。（圖／翻攝IMDb）
44歲章子怡是中國最具影響力女演員之一，不只在兩岸三地有一席地位，也前進好萊塢發展。其實，她原本是學跳舞的，突然意識到自己不合適做舞蹈家，才決定改考戲劇表演系，然而她做了職涯規劃最正確的選擇。

她能拿到國際影壇門票，不得不提台灣之光李安導演。當年，張藝謀推薦章子怡加入《臥虎藏龍》拍攝、飾演「玉嬌龍」，但從沒拍過古裝的她，光是要吊鋼絲就嚇死，再加上李安嚴格的要求，讓她天天以淚洗面，好在她還是撐到最後，讓人見到她的努力，尤其該片在全球的成功，讓章子怡人氣飆升，奠定章子怡成為一名能文能武的演員。

▲章子怡拍《臥虎藏龍》被李安罵到哭　撕「謀女郎」標籤闖進好來塢
▲章子怡（左起）和楊紫瓊、鞏俐合體演出美國電影《藝伎回憶錄》。（圖／翻攝IMDb）
相繼接拍多部電影，她有了首次參與好萊塢電影的機會，與成龍和克里斯塔克合作功夫電影《尖峰時刻2》，扮演反派角色「胡莉」，全球總票房高達3.4億美元，擠進當年度最賣座電影5名；接著還有和楊紫瓊、鞏俐合作的《藝伎回憶錄》，同樣深植人心。之後，她終於拍到香港導演王家衛作品，在經典大作《2046》扮演舞小姐「白玲」，王家衛曾說：「章子怡是非常努力的演員，也非常進取。最亮眼的是她很國際化，對自己要求很高，永遠清楚地知道自己想要什麼，而且做什麼都要做到最好。」

▲章子怡拍《臥虎藏龍》被李安罵到哭　撕「謀女郎」標籤闖進好來塢
▲章子怡在《一代宗師》飾演的宮若梅「宮二」讓人忘不掉。（圖／翻攝IMDb）
章子怡近年比較少拍攝作品，但在擔任導師的中國綜藝節目《演員的誕生》，其中一段演員的表演，讓章子怡想起過往，透露曾拍過一場戲，要抱著碗、追著老師，接著碗碎了，「我要坐在山坡上哭，但我真的哭不出來，因為當時不懂怎麼調動自己的情緒。」

但張藝謀僅靠一句：「天馬上黑了，我們就要收工，妳就一個人待在這。」讓她緊張到想媽媽，才能順利哭出眼淚。或許曾幾何時，她有了張藝謀這張王牌能順利在影視圈發展，但最終還是憑實力撕開「謀女郎」標籤，成為一線女演員。

▲李安獲頒英國影藝學院電影獎終身成就獎。（圖／資料照）
▲李安對拍戲有一定的堅持。（圖／NOWnews攝影中心）
第55屆金馬獎最佳導演得獎者張藝謀。（圖／NOWnews攝影中心，2018.11.17）
▲張藝謀身邊曾來來去去不少「謀女郎」。（圖／NOWnews攝影中心）
章子怡小檔案

生日：1979年2月9日（44歲）
出生：中華人民共和國北京市
婚姻：汪峰（2015年結婚、2023年離婚）
家庭：1子1女
出道：1994年《星星點燈》
身分：歌手、演員、製片人、導演

演藝經歷：
1990年11歲時接受鄰居建議學舞；14歲拿到人生第一支廣告；15歲參演電影《星星點燈》亮相，片中飾演因為癌症而被迫截肢，遠離心愛的舞蹈事業的堅強女孩，演技受到注目。

大學2年級接到張藝謀的電話，出演電影《我的父親母親》，後續因為張藝謀的推薦，因而有了跟周潤發、楊紫瓊、郎雄等人合作機會；更得到台灣導演李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》出演機會。

代表作：
《我的父親母親》
《臥虎藏龍》
《一代宗師》
《一代宗師》
《藝伎回憶錄》
《2046》
《十面埋伏》

▲章子怡小檔案。（圖／《NOWnews今日新聞》整理）
▲章子怡小檔案。（圖／《NOWnews今日新聞》整理）

章子怡斷了汪峰8年婚！9月被直擊全家聚餐　粉絲遺憾：看著挺幸福

快訊／章子怡、汪峰證實離婚！8年婚姻告吹「沒有是非對錯之爭」

快訊／章子怡、汪峰被爆離婚！8年婚姻畫句點　經紀公司拒回應

陸劇10年／周迅、章子怡片酬4億元　「限薪令開鍘」孫儷自宮接戲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞