秋冬維持健康雙守則　挑戰寒流馬搭配營養師私房菜單

營養師團隊「Nuturefit」提醒民眾：天氣轉涼確實讓人食指大開，但建議仍應透過適當飲食控制並搭配規律運動，讓自己維持好體態及健康生活。
Nuturefit共同創辦人林敬鈞營養師更不藏私分享：「設立一項運動挑戰目標，能讓自己更加堅持運動習慣，例如透過報名一場賽事來督促自己保持運動習慣，也因為怕自己冬天會怠惰，因此馬上報名了2024的渣打臺北公益馬拉松，最近也開始規劃11月到明年2月25日賽事日前的運動菜單及飲食計畫，歡迎大家跟我一起去跑步！」
對於還沒有運動習慣或是從來沒參加過馬拉松的民眾，或許會覺得長跑很難，但其實只要透過一點一滴練習，相信努力的成果是看得見，且無形中也會培養出自信。營養師團隊本次也特別提供以下飲食控制以及運動建議，讓大家偶爾享受美食之際也能維持好身材以及健康生活。
營養熱量建議：
可以安排1-2天熱量較低的飲食，因為六日熱量可能超過比較多，但週間的其餘天數必須恢復正常熱量飲食
我是廣告 請繼續往下閱讀
運動建議：
建議前兩天先以輕度運動開始，不要馬上太激烈，後面再慢慢增加強度
重量訓練與有氧訓練都可以穿插安排
今年為渣打馬回歸寒流馬的第一年，祭出 ＃熱血跑者專屬優惠＃，已成功報名2023渣打馬跑者，可享有2024渣打馬報名費9折優惠！鼓勵民眾維持良好的運動習慣，年年設定跑步目標，像是Nuturefit營養師小葳今年報名13k組別，就是突破自我的創舉，因過去本來就有跑步習慣，今年決定挑戰超越過往的公里數，設下2024新年新目標，用馬拉松開啟新的一年。
趕緊號召親朋好友揪團 #一起去跑步，從現在營養、運動都跟上，立即報名！
2024.02.25 渣打臺北公益馬拉松報名網址
報名期間｜即日起至2023/11/29 (三) 16:00
「渣打臺北公益馬拉松x宇宙人」《一起去跑步》2024特別版