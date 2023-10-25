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外國旅行社推「台灣7天6夜遊」！行程鄉民噓爆　眾反揭2關鍵力挺

▲在今年疫情解封之後，國旅跟出國的CP值問題一直討論不斷，不少人寧願貼錢出國玩，也不願花高價在國旅身上。（圖/記者張嘉哲攝）
▲在今年疫情解封之後，國旅跟出國的CP值問題一直討論不斷，不少人寧願貼錢出國玩，也不願花高價在國旅身上。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

在今年疫情解封之後，國旅跟出國的CP值問題一直討論不斷，不少人認為國內旅遊價格貴、沒景點可玩，因此即便要多花錢也想要飛出國玩。近日，就有網友分享，表示有國外朋友想跟團來台遊玩，於是想要參加當地旅行社安排的「台灣7天6夜遊套餐組合」，詢問當地人意見，沒想到行程曝光後大家意見各不相同，掀起話題。

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一名網友在PTT貼文指出「身邊有個國外朋友沒有來過台灣，想要參加當地旅行社安排的台灣遊，行程安排先是集中在中台灣景點，接著北返玩到基隆、大台北，總共7天，住在商務飯店、有3天晚餐需要自理，請問這樣的行程賣多少大家有興趣？」

只見國外旅行社規劃的行程如下：

第1天「台中」：台中舊車站>第四信用合作社>宮原眼科>逢甲夜市

第2天「南投」：日月潭>老英格蘭莊園>清境農場>文武廟

▲南投日月潭不只國人旅遊經常去，外國人也常常前來朝聖。（圖／記者葉盛耀攝）
▲南投日月潭不只國人旅遊經常去，外國人也常常前來朝聖。（圖／記者葉盛耀攝）
第3天「台中」：彩虹眷村>東海大學（路思義教堂）>春水堂>高美濕地

第4天「新北、台北」：陽明山泡湯>淡水老街>台北101>西門町商圈

▲新北市九份老街古色古香，不少外國人來台都會安排該景點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新北市九份老街古色古香，不少外國人來台都會安排該景點。（圖／記者鍾怡婷攝）
第5天「新北、基隆」：九份老街>十分放天燈>十分瀑布>基隆夜市

第6天「台北」：幾米月亮公車>小王煮瓜（黑金滷肉飯）>東區地下街

貼文曝光後，該行程被鄉民噓爆「春水堂也算是景點嗎＝＝」、「最後一天的東區地下街笑出來耶」、「吃個滷肉飯也可以變成景點....很搞笑」、「好頂喔，吃個滷肉飯都可以當行程」、「哪一家安排的行程啊....真的看了完全不想去」、「我是真的建議你朋友不要參加這團」。

不過也有不少人認為大家都忽略「外國人初訪」以及「跟團出國」兩大關鍵，紛紛表示「外國人第一次去其他國家，怎麼樣都新鮮好玩好嗎？你們是沒出過國嗎？」、「你們跟團出國，也是去一堆當地人會覺得莫名奇妙的點吧？」、「外國人會覺得不錯好嗎....不要用你住在台灣來想」、「搞笑，你各位第一次跟團出國時，別的國家也是這樣看你們的好嗎」、「外國人初訪台灣，這樣景點根本不會差」。

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