核廢水入海後首批秋刀魚抵台！陳駿季揭檢驗規劃

日本於8月啟動核廢水排放，各界擔憂大量核廢水入海後，會導致周邊水體、漁產發生核污染，而日方啟動排放後首批秋刀魚近期抵台，對此農業部代理部長陳駿季接受媒體聯訪時表示，先前就有持續對北太平洋與台灣周邊水體進行監測，都沒有發現異常，後續也會對返台的秋刀魚逐批採驗。
記者林志怡／台北報導
日本福島第一核電廠於今（2023）年8月24日中午啟動核廢水排放作業，而在北太平洋捕撈秋刀魚的台灣遠洋漁船北勝16號，也在10月21日晚間帶回900公噸秋刀魚、抵達高雄小港漁港，並在昨（24）日開始卸魚，成為日本啟動和廢水排放後抵台的第一批秋刀魚，據知後續多會作為魚餌與外銷之用。
不過，各界仍關注相關秋刀魚獲是否會有核污染疑慮，漁業署昨日也派人抽樣、送往核安會檢輻射量。陳駿季今日進一步指出，在福島核能電廠事故、日本公布穿廢水排放後，政府部門已經成立專案小組與跨部會溝通機制，農業部一定本於的分工職權，捍衛漁民，並確保國人使用魚的安全。
針對相關漁獲安全性檢驗，陳駿季說，日本福島核電廠發生事故後，國內相關小組針對水域、貨物持續進行有效監測，範圍包括北太平洋海域、國內鄰近海域等，而所有檢測漁獲物、水樣，都符合安全標準內，沒有異樣。
此外，陳駿季說，上個月有派船到北太平洋漁場做取樣，帶回漁獲物經檢驗，同樣合於安全規範，後續捕獲返台的秋刀魚也同樣會逐批採驗，並進行相關檢測，結果會在農業部漁業署網站公布。