爭端再起！中國與菲國在南海船隻碰撞 菲律賓向日韓法聲援致謝
22日菲律賓與中國在南海發生2起船隻碰撞事故，兩國開始互相嗆聲，菲律賓也獲得美國和歐洲國家的支持。而事發後，菲律賓政府也召見駐菲中國大使表達譴責。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10月23日與菲律賓國家安全顧問阿尼奧(Eduardo Año)就22日在南中國海發生的中菲撞船事件通話，並重申了美方對其菲律賓盟友的支持。菲律賓國防部在昨（24）日發表聲明稱，感謝法國、韓國和日本政府在該事件中對菲方表達的聲援立場。
國際中心賴正琳／綜合報導
《菲通社》報導，菲律賓國防部在昨（24）日發表聲明，「我們感謝法國、韓國和日本政府發表的聲明，支持菲律賓最近發生的中國船隻在西菲律賓海（菲律賓西側的南中國海海域）非法、侵略性和挑釁性撞擊菲律賓船隻的事件。」
菲律賓國防部長特奧多羅(Gilberto Teodoro Jr.) 説，菲政府認為中方最近的侵略性行為公然違反了國際法。中方沒有在菲律賓領海和專屬經濟區開展執法行動的合法權利或權力。特奧多羅説：「這是中國政府完全無視任何國際法準則或公約，在西菲律賓海非法活動的嚴重升級。」
中國外交部發言人毛寧則強烈譴責美國，並稱南海事故只是中國和菲律賓的問題，與美國無關。今年以來，美國「明目張膽為菲律賓侵犯中國主權行徑撐腰打氣，慫恿支持菲律賓維修加固仁愛礁坐灘軍艦」，甚至派軍機、軍艦在海上配合支持菲方，並多次以履行「美菲共同防禦條約」威脅中方。美方所作所為「極大助長了菲方在仁愛礁侵權挑釁的氣焰，產生惡劣影響」。