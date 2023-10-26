台灣最冷門景點！墾丁這處排第8　苗栗客家圓樓要收錢就沒人去

我是廣告 請繼續往下閱讀
而觀光署「觀光遊憩據點（遊憩據點）人次統計」，表列全台354個景點，累計今年1至8月旅客數最少前10名如下：
Top 1：客家圓樓 苗栗縣 0人次（歇業中）
客家圓樓鄰近苗栗高鐵站，占地1385平方公尺，空中俯瞰呈現一個環形建築結構，原規劃以本土客家文化為主軸，2014年十月開幕，初期因免費入場每天吸引上萬名遊客，隔年開始收費，遊客數雪崩下滑。苗栗縣政府去年將其委外經營，計畫轉生「臺灣客家八音戲曲推廣中心」，但說好去年9月底開幕，至今仍顯示「目前整修中，尚未對外營運，無法參觀」。
Top 2：香格里拉樂園 苗栗縣 30人次（遊樂設施不對外開放）
香格里拉樂園1980年在苗栗造橋開幕，佔地50餘公頃，是個結合水上樂園、客家文化村、大型遊樂設施之大型綜合樂園，也是不少人國中小畢旅、露營的青春回憶。
《NOWnews今日新聞》致電香格里拉樂園，園方表示，雖然樂園內遊樂設施已停用多年，但每周二至周四仍有開放，營業時間是上午9時30分至下午4時30分，散客只要在開園期間到訪，即有專人接待，提供靜態導覽服務，團體則採預約制，將視行程報價。園方也說，香格里拉樂園七、八月還有舉辦夏令營活動，來園人數超過150人次。
Top 3：水試所東部海洋生物研究中心水族生態研究館 台東縣 925人次
「水族生態研究館」位在成功鎮新港漁港旁，隸屬行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心，2021年1月21日對外開放參觀，館內深層海水注滿三層樓高的水槽中，有著鯊魚、魟魚及鮪魚等東部迴游性魚類，還有一隻重達80公斤的保育類赤蠵龜，並設有觸摸池供小朋友親手碰觸，近來更成功以人工繁殖方式復育小丑魚，具有保育教育及寓教於樂的功能。
水族生態研究館開放時間為每周四、五（國定假日除外)，校外教學及一般民眾可採電話及網路預約免費參觀，每日限額300名，免費參觀。
Top 4：南園人文客棧 新竹縣 3978人次
The One 南園人文客棧落成於 1985 年，國際建築大師漢寶德，在新竹山壑間建造了一座佔地27公頃之山中園林，就地取材，以台灣檜木以古法榫接而成，並動用上百名精湛工匠分批製作雕樑畫棟，揉合江南園林、傳統中國建築及閩南建築之特色，隱於山林之中。
2008「The One」接手南園，以「The One南園人文休閒客棧」新貌重現，在不破壞原有風貌的前提下力保原貌，強調新東方的生活風格體驗及文化的傳承。為安全考量，僅接待7歲以上遊客。
Top 5：大路觀主題樂園 屏東縣 5174人次
大路觀主題樂園位於屏東，占地54公頃，於2008年雙十節興建完成的，是一間結合生態及各種水上活動的特色水樂園。整個樂園設計成有南洋風格，裡面除了有提供各種水樂園活動外，也有飯店住宿。有沙攤、泳池、兒童池、泡泡池等，另外也有長達856公尺的運河，提供給遊客在河上划船。
Top 6：馬沙溝濱海遊憩區 台南市 5392人次
Top 7：清水祖師廟 新北市 7674人次
Top 8：墾丁國家公園管理處遊客中心 屏東縣 1萬135人次
Top 9：8大森林樂園 屏東縣 1萬1345人次
Top 10：竹山天梯風景區 南投縣 1萬2736人次