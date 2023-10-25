Google搜尋「萬聖節」！一堆幽靈鬼攻佔網頁 工程師藏3遊戲彩蛋
萬聖節（10月31日）即將到來！最愛胡鬧的必勝客推即起推出萬聖節限定口味「幽靈腸粉鳳爪比薩」，LINE推出聊天室萬聖節特效。號稱「心眼最多」的Google工程師也沒錯過，只要在Google搜尋輸入「萬聖節」，螢幕下方就會慢慢浮出一堆泛著綠光的幽靈鬼魂攻佔網頁，不只桌機、平板，手機搜尋也會顯示萬聖節特效。
記者徐銘穗/綜合報導
此外，Google工程師也有偷藏一些意想不到的彩蛋在搜尋Bar中，像是輸入英文「askew」（歪斜）畫面會變歪，搜尋「隕石」會出現隕石撞擊畫面等，甚至還包含以下3個經典小遊戲。
1. 搜尋「solitaire」玩接龍
在Google搜尋紙牌的英文solitaire，三張紅色的JQK與三張黑色JQK躍出頁面，搭配具有手繪風的國王、皇后與王子，邀你進入接龍遊戲的世界。遊戲分為簡單與困難兩種模式，玩家必須要在最少的移動次數中，將撲克牌從K排到A。
2. 搜尋「tic tac toe 」玩井字遊戲
如果想找個人陪你玩井字遊戲的話，Google也可以達成你的心願。搜尋「tic tac toe 」，你可以挑選簡單、普通或超難來和Google對戰。
3. 搜尋「Pacman」玩小精靈
1980年代風靡全球、一代街機遊戲霸主的「小精靈」，是許多人的青春回憶，現在不用辛苦找載點，只要Google搜尋Pacman就能馬上開始玩。