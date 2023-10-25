李善均才要被傳喚！韓媒驚爆「還有超大咖藝人吸毒」 警方證實了
南韓男星李善均日前被爆出吸毒，震驚娛樂圈，警方已經在23日正式立案，預計不久就會傳喚本人釐清案情，今（25）日韓媒再爆料，還有一名當紅藝人涉嫌沾染毒品，警方目前正在進行調查，已經掌握相關證據。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒《京畿新聞》報導，仁川警察廳證實，除了李善均以外，的確還有其他藝人涉嫌吸食毒品，正在進行立案前的調查，至於藝人身分不願多作說明，只知道是知名度很高，「確實在調查其他涉嫌吸毒的知名藝人，不過偵查不公開，沒辦法透露細節。」
李善均吸毒正式立案，韓媒《JTBCnews》到事發聲色場所採訪員工，業者爆料「李善均很常來，還有很多神祕的VIP...我不知道他們在房間（包廂）裡都在做什麼」，警方也查出李善均常去29歲的女室長家吸毒，而且不只大麻，還有其他毒品，員工直言：「可能還有更大條的事情會被爆出來！」
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