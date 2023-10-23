李善均吸毒付3.5億封口費！老婆田慧振賣150億房周轉 律師全說了
韓星李善均被威脅支付3.5億封口費，導致吸毒事件曝光，獲封「第2個劉亞仁」的他，拖累許光漢、李光洙、劉在明、金武烈合作的電視劇《NO WAY OUT》，如今確定暫停拍攝。李善均的律師今（23）日受訪，澄清李善均「不認識」朴有天前財閥千金女友黃荷娜、前BIGBANG成員T.O.P前女友韓瑞希；老婆田慧振（又譯：全慧珍）5月出售150億韓元（約台幣3.9億元）房產救急，也與此事無關，但對於李善均是否吸毒，律師未承認也不否認。
記者陳雅蘭／綜合報導
李善均日前傳出在江南聲色場所跟財閥千金、練習生偶像同桌吸毒，他的律師今表示，李善均根本不認識跟黃荷娜、韓瑞希，「在這次的事件中，李善均跟他們完全沒有關係。」
李善均的老婆田慧振去年3月以140億韓元買下首爾江南區的論峴站某大廈，今年5月以150億韓元賠本出售；恰巧就傳出李善均支付3.5億韓元（約台幣900萬元）封口費，網友猜測賣房動機應為周轉現金，為違約金、離婚做準備；也遭到律師否認：「田慧振出售建築物和李善均的此次事件完全沒有關係。」
記者求證李善均是否染毒：「李善均是承認嫌疑還是否認？」律師則不否認也未承認，僅以「會誠實的接受調查」回應媒體，至於傳喚確切時間為何，律師表示：「目前還沒有接到聯繫。」
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