李善均吸毒害慘最美老婆！田慧振曾嫌老公是「讓人頭痛的大兒子」
韓星李善均涉嫌吸毒，與朴有天前千金女友黃荷娜、前BIGBANG成員T.O.P.前女友韓瑞希總計8人被逮捕調查中，今（21）日警方表示，相關部分內容將於23日公開。李善均形象毀於一旦，已有廠商劃清界線撤掉代言照，他的老婆田慧振（又譯：全慧珍）衰捲其中，夫妻共同的廣告已被下架。
記者陳雅蘭／綜合報導
李善均今年48歲，他2009年5月23日跟交往6年的田慧振結婚，育有2子，夫妻倆不僅是演藝圈的知名演員，也是人人稱羨的銀色夫妻，好形象受到許多廠商青睞，代言滿滿；豈料李善均染毒，他們合拍的電訊廣告合約雖未到期，影片卻已被業主下架。
以往在韓吸毒的藝人，最終下場都是被換角處分，當事人還得付上巨額違約金；李善均拍攝中、已拍完的作品證實受到牽連，許光漢參演之一的《NO WAY OUT》首當其衝，確定暫停拍攝。
田慧振日前受訪罕見提到老公，她透露2個兒子「至少都會聽話」，但李善均卻不受控，更直稱老公是「麻煩的大兒子」，田慧振說：「加上狗狗，家裡總共有4個兒子，要給他們餵飯、幫他們洗澡，還得幫清屎才會聽我的話。」
根據警方透露，李善均此次案件涉嫌人高達8位，其中包含吸毒慣犯黃荷娜跟韓瑞希，仁川警察廳毒品調查隊將於23日公開部分調查內容。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995