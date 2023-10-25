AirPods充電盒掉了別怕！內行1招神解 果粉全驚：不知虧大了
現在不少人買iPhone後，總是會搭上一副蘋果的藍牙耳機AirPods一起使用，不過由於藍牙耳機體積非常的小，因此不少人常常會不小心搞丟、掉進水溝、撿不到的縫隙等等情況。因此非常苦惱少一邊的耳機、不見得充電盒，這副耳機該怎麼辦？然而近日就有果粉分享，表示自己一邊AirPods不見，結果竟然有方法可以只買一邊！引發不小話題。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在IG貼文指出「AirPods剩一耳只能買新機嗎？不用擔心花大錢啦！現在只要到專賣店或是授權的維修中心！就可以維修補缺的耳機囉，像我的是一代的AirPods Pro，過保固期買一耳2835元，而且補的這支新耳機會有90天的保固，分享給大家」。
貼文曝光後，不少果粉相當傻眼「......我之前一邊掉了直接買全新的，好虧」、「剩左耳右耳在本體不見了還有救嗎？」、「我是充電盒直接不見，現在已經放生耳機在抽屜了」、「天阿！竟然有這種服務嗎？我之前不見左邊就買新的了啊」、「我的是充電盒....這樣也可以換嗎？」
然而根據Apple官網說明，寫著「AirPods或充電盒遺失了嗎？你可以購買左耳或右耳AirPods或充電盒的替換品，而替換品會是新品」，Apple解釋「你可以付費更換單耳AirPods（左耳或右耳 AirPods）或充電盒，若是直接向Apple取得維修服務，你可以使用我們的『預估費用』工具來查看可能的費用」。
然而《NOWnews》記者也實測查詢，依照現在許多人使用的AirPods Pro，如果是無線充電盒不見的話，購買充電盒要價3150元；而如果是單耳耳機不見的話，則新購單耳價格為2835元，怎麼樣都比再買一副新的7490元來得便宜許多，提供給有在使用AirPods大家參考，以防萬一囉！