房市／年底想裝修！信義房屋教5招　打造高CP值烹調空間

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一般家中廚房基本的廚具三機包含爐具、抽油煙機和烘碗機，但信義居家建議，廚房三機可家中依據使用習慣與法令規範來規劃，如爐具需確認法規，雖多半使用明火瓦斯爐，但亦有部分大樓因規定需使用IH爐；抽油煙機則建議依實際使用的空間與環境條件來挑選，例如開放式廚房需選擇吸力強等；另外因生活習慣改變，許多民眾捨烘碗機改裝洗碗機，減少洗碗工作，享受便利。
確認主要設備後，信義居家建議民眾將細項收納五金納入考量，如緩衝滑軌的抽屜、拉籃、轉盤或是側拉等，以強化廚房易顯雜亂的瓶罐碗盤收納機能，及各種使用的便利性。
此外，傳統廚房檯面多採不鏽鋼規劃，但現代社會亦有許多人在意檯面材質，信義居家表示，常見的有美耐板、人造石、不鏽鋼或天然石等，但各種材質皆有優缺點，建議從烹調的頻率、習慣及預算需求來決定。
掌握基本需求與規劃後，信義居家建議最後可針對廚具品牌做考量，台灣常見品牌包括櫻花、林內、喜特麗、莊頭北等，款式與功能各有千秋，但進口品牌與國產價格差異甚大，因此建議依主要使用者對品牌款式、功能的喜好及預算去做挑選。
裝修不僅為追求美觀，安全性也是重點之一，消費者在了解影響廚房裝修價格的五大因素後，信義居家建議尋找價格透明、專業服務團隊或對廠商有嚴格把關的第三方平台協助進行規劃與施工，才能避免糾紛、安心又有保障。